Zsaruk törtek rá: Letartóztatták a 12 óra alatt 1000 férfival szexelő Bonnie Blue-t

Extrém rekordokkal és bevállalós akciókkal akart OnlyFans-sztár lenni Bonnie Blue, azonban az utóbbi időben mintha egyre nagyobb bajba keveredne.

Bonnie Blue 15 évre is börtönbe kerülhet Fotó: YouTube

Bonnie Blue 1000 férfit tett boldoggá

Bonnie Blue 1000 partnerrel szexelt 12 óra leforgása alatt. Az extrém rekord csak egy volt azon akciók közül, amik pillanatok alatt meghozták számára a világhírt, végül azonban olyan szélsőségesnek ítéltetett a Tia Billinger néven született hölgy, hogy még elsődleges platformjáról, az OnlyFans-ről is kitiltották. Most újabb bajba keveredett a 26 éves felnőttfilmes, méghozzá Indonézia szigorú szabályai miatt. Balin vették őrizetbe, miután a hatóságok pornográf tartalom készítésének gyanújával razziát tartottak egy bérelt stúdióban.

Bonnie Blue egy turistabuszt bérelt, abban akart meneteket lezavarni az ott nyaraló amerikai és brit fiatalokkal. A rendőrök iskolai jelmezre emlékeztető ruhákat, kamerákat, óvszereket, pendrive-okat, síkosítókat, rózsaszín nyakláncokat és két darab Viagra-tablettát is lefoglaltak. A Tények beszámolója szerint ugyan a letartóztatott Blue-t később szabadon engedték, azonban még koránt sem úszta meg a dolgot: ha bűnösnek tarlálják az igencsak szigorú helyi pornográf törvények megsértése miatt, akár 15 év börtönre és átszámolva közel 120 millió forintos pénzbírságra is ítélhetik.