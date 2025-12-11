Zsaruk törtek rá: Letartóztatták a 12 óra alatt 1000 férfival szexelő Bonnie Blue-t

Extrém rekordokkal és bevállalós akciókkal akart OnlyFans-sztár lenni Bonnie Blue, azonban az utóbbi időben mintha egyre nagyobb bajba keveredne.
Bonnie Blue 1000 partnerrel szexelt 12 óra leforgása alatt. Az extrém rekord csak egy volt azon akciók közül, amik pillanatok alatt meghozták számára a világhírt, végül azonban olyan szélsőségesnek ítéltetett a Tia Billinger néven született hölgy, hogy még elsődleges platformjáról, az OnlyFans-ről is kitiltották. Most újabb bajba keveredett a 26 éves felnőttfilmes, méghozzá Indonézia szigorú szabályai miatt. Balin vették őrizetbe, miután a hatóságok pornográf tartalom készítésének gyanújával razziát tartottak egy bérelt stúdióban.
Bonnie Blue egy turistabuszt bérelt, abban akart meneteket lezavarni az ott nyaraló amerikai és brit fiatalokkal. A rendőrök iskolai jelmezre emlékeztető ruhákat, kamerákat, óvszereket, pendrive-okat, síkosítókat, rózsaszín nyakláncokat és két darab Viagra-tablettát is lefoglaltak. A Tények beszámolója szerint ugyan a letartóztatott Blue-t később szabadon engedték, azonban még koránt sem úszta meg a dolgot: ha bűnösnek tarlálják az igencsak szigorú helyi pornográf törvények megsértése miatt, akár 15 év börtönre és átszámolva közel 120 millió forintos pénzbírságra is ítélhetik.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.