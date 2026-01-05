Brutális diagnózissal szembesült a műsorvezető, hónapokig küzdött az életéért

A műsorvezető, orvos és a Strictly Come Dancing táncosa, Dr. Punam Krishan Instagram-bejegyzésben mesélte el a sokkot, félelmet és traumát, amit a mellrák diagnózisa óta átélt.

Mellrák diagnózisáról számolt be a kedvelt műsorvezető és orvos

Fotó: Andrei_R / Shutterstock

A műsorvezető öt hónappal ezelőtt kapta a diagnózist, azóta nehéz és sötét időszakokon ment keresztül. 127 ezer követőjének most ezt üzente:

Öt hónapja hallottam azokat a szavakat, amiket egy ember sosem akar hallani: 'rákos vagy'. Még mindig nehéznek találom leírni ezt a mondatot, de ez a valóság.

Dr. Krishan két évtizede dolgozik orvosként, támogatja pácienseit és családjaikat diagnózisuk kapcsán. Elmondása szerint mindezek ellenére nincs semmi, ami felkészítené az embert arra, amikor ezeket a szavakat hallja.

Abban a pillanatban a tudásom nem sokat jelentett. Mellrákkal diagnosztizáltak.

Az orvos azóta a legjobb szakemberekkel van körülvéve, mégis nehezebb számára feldolgozni a történteket, mint azt gondolta.

A műsorvezető eltitkolta diagnózisát

Krishan, aki a BBC Morning Live műsorban dolgozott, gyermekeinek nem árulta el, hogy kezelés alatt áll. Csak férje és néhány barátja tudott erről.

Befejeztem a kezelésemet, és most gyógyulok. Hálás vagyok és megkönnyebbültem.

Elmondása szerint minden egy megérzéssel kezdődött, és saját történetén keresztül arra szeretné ösztönözni az embereket, hogy higgyenek a megérzéseiknek, hiszen neki ez mentette meg az életét - írja a The Sun.