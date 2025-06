Brad Pitt két gyerekével is megszakította a kapcsolatot

Hiába ért véget a nyolc évig tartó jogi procedúra 2024 decemberében, Angelina Jolie és Brad Pitt válása mai napig hatással van a közös gyerekeik életére. A 61 éves színész két gyerekéről is lemondott, mert úgy érzi, nem tudja helyrehozni velük a kapcsolatát.

Brad Pitt belefáradt a próbálkozásokba, két gyerekéről is lemondott

Brad Pitt két gyerekével is megszakítja a kapcsolatot

Angelina Jolie még 2016-ban nyújtotta be a válókeresetet, de hivatalosan csak 2024-ben mondták ki a válást. A nyolc évig tartó jogi procedúra felőrölte a családot. Brad Pitt pedig komoly elhatározásra jutott ezután. Úgy döntött két gyerekével is megszakítja a kapcsolatot, mert úgy érzi, képtelen rendezni a velük való konfliktust. A gyerekek közül már többen is elhagyták édesapjuk vezetéknevét. Az egyikük pedig nem állt meg a névváltoztatásnál, Pax nyilvánosan is becsmérelte édesapját a közösségi oldalán. 2023-ban azt írta édesapjáról, hogy:

Boldog apák napját ennek a világklasszis s.ggf.jnek!!! Ismételten bebizonyítod, hogy szörnyű és megvetendő ember vagy.

Brad Pitt egy ideig próbálkozott rendbe hozni a kapcsolatot fiával, de mostanra már úgy érzi, ez veszett ügy. A színész egyik közeli ismerőse azt nyilatkozta Pax és édesapja kapcsolatáról, hogy:

Brad őszintén úgy véli, hogy a Pax-szal való kapcsolata javíthatatlan.

Brad Pitt-nek mindig is Shiloh volt a kedvence

De nem Pax az egyetlen, akiről lemondott

Brad Pitt többi gyerekével sem tudta még igazán rendezni a dolgokat, de a legjobban talán az viseli meg, hogy vér szerinti lánya, Shiloh nemrégiben elhagyta a vezetéknevét. Róla még nem tudott lemondani, hiszen mindig is ő volt a kedvence. A másik gyerek, akitől viszont teljesen elhatárolódott, az Maddox volt. Ő is részese volt annak a repülőgépen történt incidensnek, ami miatt Angelina Jolie azonnal beadta a válókeresetet. Az Oscar-díjas színésznő állítása szerint Brad Pitt fojtogatta az egyik gyereküket a repülőn, a másikat megütötte, majd őt is bántalmazta. A 23 éves fiú az eset óta egyáltalán nem tartja a kapcsolatot apjával. Brad Pitt pedig belefáradt a próbálkozásokba. A 61 éves színész szerint egyszerűen képtelen rendezni a viszonyt a gyerekeivel, mivel édesanyjuk, Angelina Jolie egyfolytában ellene hangolja őket.