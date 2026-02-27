Hogy mi? Ánuszáról vallott Amanda Seyfried

Amanda Seyfried új filmje, az Ann Lee testamentuma kapcsán egy egészen döbbenetes kulisszatitkot osztott meg a rajongókkal. A színésznő elárulta, hogy egy intim jelenet forgatásán egy speciális ánusz protézist kellett viselnie, annak ellenére, hogy az a végső vágásban végül nem is volt látható.

Amanda Seyfried az Ann Lee testamentuma című film egyik meztelen jelenetében műánuszt viselt

(Fotó: Soeren Stache/Northfoto)

Amanda Seyfried ánuszáról vallott

A 40 éves színésznő a BBC brit The Scott Mills Breakfast Show című műsorában egy egészen megdöbbentő vallomást tett új filmjéről. Amanda Seyfriednek az Ann Lee testamentuma forgatása során egy speciális protézist, egy úgynevezett műánuszt kellett viselnie. A színésznő szerint erre azért volt szükség, mert a jelenet művészi szempontból fontos volt, és a stábnak az volt a célja, hogy a lehető legvalósághűbb képi világot teremtsék meg.

Az Ann Lee testamentuma című film hatalmas mérföldkő Amanda Seyfried karrierjében

(Fotó: Soeren Stache/Northfoto)

Amanda Seyfried felszabadítónak érezte a műánuszt

Amanda Seyfried műánusza végül nem került bele a filmbe, a színésznő azonban nem bánta meg a viselését. Úgy érezte, hogy ettől a speciális protézistől sokkal szabadabbnak érezte magát a meztelen jelenet közben. Továbbá viccesen azt is hozzátette, hogy az ilyen történetek azok, amelyek még több nézőt csábítanak majd a mozikba. Amanda Seyfried emellett arról is megnyílt, hogy ez a szerep komoly kihívások elé állította őt, ugyanis jelentősen eltért korábbi munkáitól. A film számos intenzív jelenetet tartalmaz, amelyek fizikai és érzelmi szempontból is kihívást jelentettek számára. Éppen ezért rendkívül alapos kutatómunkát végzett Ann Lee életéről, hogy hitelesen tudja megformálni a történelmi alakot.

Amanda Seyfried új filmje, az Ann Lee testamentuma 2026. március 12-től lesz látható a hazai mozikban

(Fotó: CYRIL MOREAU/BESTIMAGE/Northfoto)

Amanda Seyfried új filmje

Az Ann Lee testamentuma című történelmi drámában Amanda Seyfried Ann Lee-t, a 18. századi vallási vezetőt, a Shaker mozgalom alapítóját alakítja. A film Ann Lee spirituális útját, valamint az Amerikába vezető küldetését mutatja be, hangsúlyozva a közösségi élet, az egyenlőség és a szexualitás elutasításának eszméit. A produkció több rangos filmes eseményen is bemutatkozott, és komoly szakmai visszhangot váltott ki. A kritikusok elsősorban a színésznő elmélyült, érzékeny alakítását emelték ki, amely újabb mérföldkő lehet Amanda Seyfried karrierjében. Az Ann Lee testamentuma 2026. március 12-től lesz látható a hazai mozikban.