40 éves lett a Mamma Mia! főszereplője – 10 érdekesség, amit biztos nem tudtál Amanda Seyfriedről

40. születésnapját ünnepli Amanda Seyfried, a Bajos csajok, a Mamma mia!, a Kedves John, a Mank és A kibukott sztárja. Te tudtad róla az alábbiakat?

Amanda Seyfried Mamma Mia! filmben nyújtott alakításával lett milliók kedvence (Fotó: Photo Credit: Peter Mountain)

Amanda Seyfried apukája tehet róla, hogy a szőkeség színész lett

A pennsylvaniai Allentown városában világra jött Amanda Seyfried szülei ugyan nem művészi pályán tevékenykedtek, de annál jobban örültek neki, hogy a lányuk ilyesmibe fogott. A gyógyszerészként dolgozó édesapja például hatalmas rajongó, ő vitte el a lányát a Leonardo DiCaprio-féle Rómeó és Júliára is a moziba, aminek láttán eldöntötte, hogy ő is színészkedni akar.

A B-terve valami egészen más lett volna

Gyerekkorában a filmek és színházi előadások mellett még egy dolog nyűgözte le: az időjárás változásai. Így, ha a színészi pálya nem volna össze neki, akkor saját bevallása szerint meteorológusnak ment volna.

Az Amanda Seyfried filmek minden műfajba betekintést engednek (Fotó: Screen Gems)

Idősotthonban is dolgozott

Már nyolcéves korában kamerák elé lépett, még ha azok csak fényképezőgépek voltak is. Gyerekmodellként reklámokban is szerepelt, majd tinédzserként már tévés szappanoperákban is felbukkant. 17 évesen viszont megfenekleni látszott a szórakoztatóipari karrierje, és ekkoriban olyan munkákat is elvállalt, mint ételt felszolgálni egy idősotthonban.

Egyetem helyett ment Hollywoodba

2004-ben épp beiratkozni készült az egyetemre, amikor megkapta élete első mozifilmes szerepajánlatát a Bajos csajokban. A felsőfokú tanulmányok így elmaradtak, és jött helyettük a hollywoodi karrier. Iskolába járásra később sem maradt ideje, mert a Bajos csajok után egyből szerepet kapott a Veronica Mars című nyomozós tinisorozatban is.

Piál az interjúk előtt

Sokáig nagyon erős lámpalázzal küzdött, ami szélsőséges esetekben még szorongás- és pánikrohamokhoz is vezetett. Emiatt egészen 2015-ig nem vállalt színpadi fellépést, hisz ami egy filmforgatáson még megoldható vészhelyzet, az élőben, nézők előtt már nem. Az ilyen mértékű lámpalázán idővel sikerült úrrá lennie, de az a mai napig előfordul, hogy tévéinterjúk előtt egy-egy whiskey-vel enyhíti a szorongását.

A zene a mindene

Gyerekként és tinédzserként énekleckéket is vett, idővel operaénekesi szinten. Nem meglepő módon a kedvenc filmes műfaja a musical, ennek köszönheti élete első mozis főszerepét és nagy sikerét is a Mamma Mia! révén. De nem csak énekli a zenét: a Kedves John című filmje egyik betétdalának (Little House) a dallamait és a szövegét is maga szerezte.