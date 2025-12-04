40 éves lett a Mamma Mia! főszereplője – 10 érdekesség, amit biztos nem tudtál Amanda Seyfriedről

40. születésnapját ünnepli Amanda Seyfried, a Bajos csajok, a Mamma mia!, a Kedves John, a Mank és A kibukott sztárja. Te tudtad róla az alábbiakat?
A pennsylvaniai Allentown városában világra jött Amanda Seyfried szülei ugyan nem művészi pályán tevékenykedtek, de annál jobban örültek neki, hogy a lányuk ilyesmibe fogott. A gyógyszerészként dolgozó édesapja például hatalmas rajongó, ő vitte el a lányát a Leonardo DiCaprio-féle Rómeó és Júliára is a moziba, aminek láttán eldöntötte, hogy ő is színészkedni akar.
Gyerekkorában a filmek és színházi előadások mellett még egy dolog nyűgözte le: az időjárás változásai. Így, ha a színészi pálya nem volna össze neki, akkor saját bevallása szerint meteorológusnak ment volna.
Már nyolcéves korában kamerák elé lépett, még ha azok csak fényképezőgépek voltak is. Gyerekmodellként reklámokban is szerepelt, majd tinédzserként már tévés szappanoperákban is felbukkant. 17 évesen viszont megfenekleni látszott a szórakoztatóipari karrierje, és ekkoriban olyan munkákat is elvállalt, mint ételt felszolgálni egy idősotthonban.
2004-ben épp beiratkozni készült az egyetemre, amikor megkapta élete első mozifilmes szerepajánlatát a Bajos csajokban. A felsőfokú tanulmányok így elmaradtak, és jött helyettük a hollywoodi karrier. Iskolába járásra később sem maradt ideje, mert a Bajos csajok után egyből szerepet kapott a Veronica Mars című nyomozós tinisorozatban is.
Sokáig nagyon erős lámpalázzal küzdött, ami szélsőséges esetekben még szorongás- és pánikrohamokhoz is vezetett. Emiatt egészen 2015-ig nem vállalt színpadi fellépést, hisz ami egy filmforgatáson még megoldható vészhelyzet, az élőben, nézők előtt már nem. Az ilyen mértékű lámpalázán idővel sikerült úrrá lennie, de az a mai napig előfordul, hogy tévéinterjúk előtt egy-egy whiskey-vel enyhíti a szorongását.
Gyerekként és tinédzserként énekleckéket is vett, idővel operaénekesi szinten. Nem meglepő módon a kedvenc filmes műfaja a musical, ennek köszönheti élete első mozis főszerepét és nagy sikerét is a Mamma Mia! révén. De nem csak énekli a zenét: a Kedves John című filmje egyik betétdalának (Little House) a dallamait és a szövegét is maga szerezte.
A kedvenc anyaga a farmer, gyűjti a farmernadrágokat, és ennek az oka némi fetisiszta vonzalom: állítása szerint az ilyen ruhadarabok szexuálisan is izgató hatással tudnak lenni rá.
Azt nem tudjuk, hogy Thomas Sadoski épp farmert viselt-e a megismerkedésük idején Az utolsó szó című filmjük forgatásán, de gyorsan szárba szökkent a szerelmük. Néhány hónappal később, 2017 márciusában már össze is házasodtak, azóta pedig született egy kislányuk és egy kisfiuk is.
Az utóbbi években egyre jobban választ szerepeket, és egyre inkább elismerik a színészi teljesítményét is. A Mank című David Fincher-filmért Oscarra és Golden Globe-ra is jelölték a legjobb női mellékszereplők között, A kibukott sorozatban nyújtott alakításáért pedig elnyerte a legrangosabb tévés díj Emmyt.
Január 8-ától vetítik hazai moziforgalmazásban a The Housemaid – A téboly otthona című thrillerét, amiben Sydney Sweeney oldalán borzongatja a nézőket. De már szintén elkészült és bemutatóra vár a The Life and Deaths of Wilson Shedd című börtöndráma a közreműködésével, és láthatjuk majd őt My Ex Friend’s Wedding esküvői komédiában is.
