Gyászol az Oscar-díjas színészlegenda, fiatalon elhunyt a lánya

A 34 éves színésznőt, Victoriát– aki szerepelt többek között a Men in Black II vagy a Melquiades Estrada három temetése című produkciókban – újévkor, a kora reggeli órákban találták holtan a szállodában.
A mentőszolgálat munkatársai orvosi segítségnyújtás miatt érkeztek a San Franciscóban található luxusszállodába, ahol egy személyt a helyszínen halottnak nyilvánítottak. A halál okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
Egy forrás azt nyilatkozta, hogy a hotelszemélyzet riasztotta a hatóságokat. Az áldozatot megpróbálták újraéleszteni, de nem jártak sikerrel. A beszámolók szerint az ügyet átadták a rendőrségnek.
A rendőrség szóvivője így fogalmazott:
2026. január 1-jén körülbelül hajnali 3:14-kor a San Franciscó-i rendőrök egy Mason Street 900-as háztömbjében található hotelhez vonultak ki egy elhunyt személyről szóló bejelentés miatt.
A helyszínen a rendőrök találkoztak a mentősökkel, akik a felnőtt nőt halottnak nyilvánították. Az igazságügyi orvosszakértő a helyszínen vizsgálatot végzett.
Victoria Kafka Jones 1991. szeptember 3-án született. Filmes bemutatkozása 2002-ben volt, amikor egy kisebb szerepet kapott apja filmjében, a Men in Black II-ben. Gyerekszínészként több produkcióban is feltűnt, felnőttkorára nagyrészt visszavonult a reflektorfénytől, bár alkalmanként megjelent apja, Tommy Lee Jones oldalán vörös szőnyeges eseményeken - írja a Mirror.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.