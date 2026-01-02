SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Gyászol az Oscar-díjas színészlegenda, fiatalon elhunyt a lánya

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 02. 06:20 / FRISSÍTÉS: 2026. január 02. 06:22
Tommy Lee Jones színésznőként is ismert lányát, Victoriát, holtan találták egy San Franciscó-i hotelben újév napján.
A 34 éves színésznőt, Victoriát– aki szerepelt többek között a Men in Black II vagy a Melquiades Estrada három temetése című produkciókban – újévkor, a kora reggeli órákban találták holtan a szállodában.

Fiatalon hunyta le örökre a szemét Tommy Lee Jones színész lánya
Fiatalon hunyta le örökre a szemét Tommy Lee Jones lánya, aki színészkedett is
Fotó: Pexels / Pexels

A színésznő halálának körülményei nem ismertek

A mentőszolgálat munkatársai orvosi segítségnyújtás miatt érkeztek a San Franciscóban található luxusszállodába, ahol egy személyt a helyszínen halottnak nyilvánítottak. A halál okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Egy forrás azt nyilatkozta, hogy a hotelszemélyzet riasztotta a hatóságokat. Az áldozatot megpróbálták újraéleszteni, de nem jártak sikerrel. A beszámolók szerint az ügyet átadták a rendőrségnek.

A rendőrség szóvivője így fogalmazott:

2026. január 1-jén körülbelül hajnali 3:14-kor a San Franciscó-i rendőrök egy Mason Street 900-as háztömbjében található hotelhez vonultak ki egy elhunyt személyről szóló bejelentés miatt.
A helyszínen a rendőrök találkoztak a mentősökkel, akik a felnőtt nőt halottnak nyilvánították. Az igazságügyi orvosszakértő a helyszínen vizsgálatot végzett.

Victoria Kafka Jones 1991. szeptember 3-án született. Filmes bemutatkozása 2002-ben volt, amikor egy kisebb szerepet kapott apja filmjében, a Men in Black II-ben. Gyerekszínészként több produkcióban is feltűnt, felnőttkorára nagyrészt visszavonult a reflektorfénytől, bár alkalmanként megjelent apja, Tommy Lee Jones oldalán vörös szőnyeges eseményeken - írja a Mirror

 

