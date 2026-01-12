Fidesz-kongresszusHavazásTisza-AdóGolden Globe 2026
Álló ovációval ünnepelték Julia Robertset: „Egy hétig elviselhetetlen leszek”

Golden Globe
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 12. 14:10
Julia Robertsszínésznő
Julia Robertset mindenhol imádják.

Bár a kategóriájában nem ő vihette haza a díjat, Julia Roberts így is az este egyik legemlékezetesebb pillanatát okozta a 2026-os Golden Globe-gálán. Az Oscar-díjas színésznőt a közönség álló ovációval fogadta, amikor a színpadra lépett a Beverly Hiltonban. 

Julia Roberts
Julia Roberts ellopta show-t a Golden Globe-gálán / Fotó: l90

Julia Roberts lenyűgözte színésztársait

Roberts január 11-én, vasárnap este adta át a legjobb vígjáték vagy musicalért járó filmes díjat. Amint megjelent a színpadon, a teremben ülők jelentős része felállt és vastapssal köszöntötte a színésznőt.

Köszönöm!

 – mondta mosolyogva, majd tréfásan azoknak is odaszólt, akik még ülve maradtak: 

Igen, mindenki! Gyerünk! Hátul is!

Egy ponton Emma Stone-t szólította meg, viccesen megjegyezve, hogy a színésznő láthatóan nem érti, mi történik körülötte. 

A megható gesztusról később így nyilatkozott: 

Legalább egy hétig teljesen elviselhetetlen leszek ettől. Nagyra értékelem.

 Majd hozzátette: 

Micsoda este, micsoda gyönyörű este ez művésznek lenni. 2026 van, egyenesen a csúcsra tartunk.

A színésznő végül Paul Thomas Anderson Egyik csata a másik után című filmjéért adta át a díjat.

A 58 éves Julia Roberts egyébként a legjobb női főszereplő kategóriában volt jelölt a Vadászat után című filmben nyújtott alakításáért, ám a díjat Jessie Buckley vehette át a Hamnetben játszott szerepéért. Buckley a köszönőbeszédében külön kiemelte Robertset, akit példaképként említett, és elmondta, micsoda megtiszteltetés volt vele egy kategóriában szerepelni - derül ki a People cikkéből.

A gálára Robertset elkísérte a férje, Danny Moder is. A vörös szőnyegen ugyan a színésznő egyedül vonult végig egy mélyen dekoltált fekete ruhában, később azonban már együtt fotózták őket a rendezvényen.

 

