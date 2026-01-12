Álló ovációval ünnepelték Julia Robertset: „Egy hétig elviselhetetlen leszek”

Bár a kategóriájában nem ő vihette haza a díjat, Julia Roberts így is az este egyik legemlékezetesebb pillanatát okozta a 2026-os Golden Globe-gálán. Az Oscar-díjas színésznőt a közönség álló ovációval fogadta, amikor a színpadra lépett a Beverly Hiltonban.
Roberts január 11-én, vasárnap este adta át a legjobb vígjáték vagy musicalért járó filmes díjat. Amint megjelent a színpadon, a teremben ülők jelentős része felállt és vastapssal köszöntötte a színésznőt.
Köszönöm!
– mondta mosolyogva, majd tréfásan azoknak is odaszólt, akik még ülve maradtak:
Igen, mindenki! Gyerünk! Hátul is!
Egy ponton Emma Stone-t szólította meg, viccesen megjegyezve, hogy a színésznő láthatóan nem érti, mi történik körülötte.
A megható gesztusról később így nyilatkozott:
Legalább egy hétig teljesen elviselhetetlen leszek ettől. Nagyra értékelem.
Majd hozzátette:
Micsoda este, micsoda gyönyörű este ez művésznek lenni. 2026 van, egyenesen a csúcsra tartunk.
A színésznő végül Paul Thomas Anderson Egyik csata a másik után című filmjéért adta át a díjat.
A 58 éves Julia Roberts egyébként a legjobb női főszereplő kategóriában volt jelölt a Vadászat után című filmben nyújtott alakításáért, ám a díjat Jessie Buckley vehette át a Hamnetben játszott szerepéért. Buckley a köszönőbeszédében külön kiemelte Robertset, akit példaképként említett, és elmondta, micsoda megtiszteltetés volt vele egy kategóriában szerepelni - derül ki a People cikkéből.
A gálára Robertset elkísérte a férje, Danny Moder is. A vörös szőnyegen ugyan a színésznő egyedül vonult végig egy mélyen dekoltált fekete ruhában, később azonban már együtt fotózták őket a rendezvényen.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.