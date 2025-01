Golden Globe 2025: Itt vannak az idei nyertesek

A Golden Globe mindig jól indítja az évet, hiszen az Oscar után ez az egyik legnagyobb volumenű filmes esemény, ahol a sztárparádé garantált. 2025-ben Colin Farrell vehette át a díjat, a Pingvin című sorozatban nyújtott alakításáért, valamint Demi Moore, aki a legjobb színésznőnek járó elismerést kapta vígjáték/musical kategóriában, amely a BBC szerint az est egyik legemlékezetesebb momentuma volt.

Golden Globe 2025: Demi Moore rég óta vágyott erre az elismerésre (Fotó: Burt Harris)

Demi Moore Golden Globe díjat nyert

A színésznőt nincs olyan, aki ne ismerné a filmvászonról, díjazásban azonban ez idáig még nem részesült. A Szer című film egyébként is zseniálisnak ígérkezett, de most úgy tűnik, a visszajelzések is ezt igazolják.

Már régóta színészkedem, több mint 45 éve, és ez az első alkalom, hogy valaha nyertem bármit is színésznőként, nagyon alázatosnak és hálásnak érzem magam ezért. 30 évvel ezelőtt volt egy producer, aki azt mondta nekem, hogy én csak egy „popcorn színésznő” vagyok. Akkoriban ezt úgy értelmeztem, hogy nekem nem adatott meg ez az egész. Csinálhattam olyan filmeket, amelyek sikeresek voltak és sok pénzt hoztak, de nem kaphattam értük elismerést. Én ezt jól elhittem

– mondta beszédében meghatódva Demi Moore.

Íme a lista, hogy kik nyertek a 2025-ös Golden Globe-on:

Legjobb drámai férfi főszereplő: Adrien Brody (A brutalista)

Legjobb drámai színésznő: Fernanda Torres (I'm Still Here)

Legjobb vígjáték vagy musical férfi főszereplő: Sebastian Stan (A Different Man)

Legjobb vígjáték vagy musical színésznő: Demi Moore (A szer)

Legjobb férfi mellékszereplő: Kieran Culkin (Rokonszenvedés)

Legjobb női mellékszereplő: Zoe Saldana (Emilia Pérez)

Legjobb drámai film: A brutalista

Legjobb vígjáték vagy musical: Emilia Pérez

Legjobb rendező: Brady Corbet (A brutalista)

Legjobb forgatókönyv: Konklávé (Peter Straughan)

Legjobb animációs film: Áradás

Legjobb idegennyelvű film: Emilia Pérez (Franciaország)