Dúl a szerelem: így romantikázott új párjával Jessica Alba

Egyre csak mélyül Jessica Alba és Danny Ramirez kapcsolata, akiket nemrég egy mexikói kiruccanás során kaptak lencsevégre. A színésznőt a múlt hét folyamán fotózták le, amint szenvedélyesen megcsókolja az “Amerika Kapitány: Szép új világ” sztárját a mexikói Los Cabos tengerpartján, akivel a jelek szerint már nem is próbálják titkolni a szerelmüket.
A 44 éves Jessica Alba és a 33 éves Danny Ramirez hivatalosan július óta alkot egy párt, azonban már korábban, májusban is együtt látták őket Londonban. Szeptemberben Jessica Alba és Ramirez a színésznő édesapjával vett részt a US Openen, majd egy hónappal később, októberben debütáltak a vörös szőnyegen, a Mill Valley Filmfesztiválon.
A színésznő és volt férje, Cash Warren tavaly januárban jelentette be a szakítását, majd Jessica Alba nem sokkal később benyújtotta a válókeresetet, kibékíthetetlen ellentétre hivatkozva: a 17 évig tartó házasság ezzel hivatalosan is felbomlott. A 46 éves filmproducer Warren egyébként a nyáron úgy nyilatkozott, örül a volt felesége és Ramirez románcának, miközben őt magát a 25 éves Hana Sun Doerr modellel és a 20 éves színésznővel, Seanna Pereirával látták együtt, feltételezett randevúkon - írja a Page Six.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.