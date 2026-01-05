Dúl a szerelem: így romantikázott új párjával Jessica Alba

Egyre csak mélyül Jessica Alba és Danny Ramirez kapcsolata, akiket nemrég egy mexikói kiruccanás során kaptak lencsevégre. A színésznőt a múlt hét folyamán fotózták le, amint szenvedélyesen megcsókolja az “Amerika Kapitány: Szép új világ” sztárját a mexikói Los Cabos tengerpartján, akivel a jelek szerint már nem is próbálják titkolni a szerelmüket.

Dúl a szerelem Jessica Alba és új partnere között / Fotó: Denis Guignebourg / Bestimage / Northfoto

A 44 éves Jessica Alba és a 33 éves Danny Ramirez hivatalosan július óta alkot egy párt, azonban már korábban, májusban is együtt látták őket Londonban. Szeptemberben Jessica Alba és Ramirez a színésznő édesapjával vett részt a US Openen, majd egy hónappal később, októberben debütáltak a vörös szőnyegen, a Mill Valley Filmfesztiválon.

A sun-drenched kiss in Los Cabos: Jessica Alba, 44, and boyfriend Danny Ramirez, 33, were photographed getting cozy on the beach — a romance that first made headlines last July. #JessicaAlba pic.twitter.com/pVlnvZXVlu — HouseOfVanity (@HouseOfVanity88) January 4, 2026

Tavaly januárban szakított férjével Jessica Alba

A színésznő és volt férje, Cash Warren tavaly januárban jelentette be a szakítását, majd Jessica Alba nem sokkal később benyújtotta a válókeresetet, kibékíthetetlen ellentétre hivatkozva: a 17 évig tartó házasság ezzel hivatalosan is felbomlott. A 46 éves filmproducer Warren egyébként a nyáron úgy nyilatkozott, örül a volt felesége és Ramirez románcának, miközben őt magát a 25 éves Hana Sun Doerr modellel és a 20 éves színésznővel, Seanna Pereirával látták együtt, feltételezett randevúkon - írja a Page Six.