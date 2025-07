Jessica Alba és Danny Ramirez felvállalták a kapcsolatukat

A 44 éves színésznő legújabb románca nem csak pletyka többé. Jessica Alba és Danny Ramirez nyilvánosan is csókolóztak Los Angeles-ben, ezzel új szintre emelve a kapcsolatukat.

Jessica Alba újra szerelmes

(Fotó: Denis Guignebourg / Bestimage / Northfoto)

Jessica Alba felvállalta új kapcsolatát

Július közepén lencsevégre kapták, ahogy Jessica Alba és Danny Ramirez közös vakációról tértek vissza Cancún-ból. Az akkor még nyomokban sem publikus viszonyról azonnal elindultak a találgatások, aminek a színésznő most pontot tett a végére. Hivatalosan is felvállalta új szerelmét, aki nála 11 évvel fiatalabb. Július 25-én a paparazzók lefotózták; ahogy Jessica Alba és Danny Ramirez szenvedélyesen csókolóznak a színész háza előtt. A 44 éves színésznő még egy nagy orchideát is vitt új párjának.

Jessica Alba új párja 11 évvel fiatalabb nála

A szenvedélyes nyilvános érzelemnyilvánítás azután történt, hogy a párt lencsevégre kapták, ahogy szerdán egy romantikus vacsorán vettek részt Los Angeles-ben. Előtte pedig, július közepén rajtakapták őket, ahogy épp egy közös mexikói nyaralásból tértek vissza együtt. Akkor azonban még titokban akarták tartani a románcot, ugyanis Danny Ramirez 11 évvel fiatalabb a Fantasztikus Négyes Sue Storm-jánál. A mostani képeket látva azonban minden kétséget kizáróan, a kapcsolatuk most már nyilvános. A friss szerelemről egy forrás a Daily Mailnek azt mondta, hogy:

Jessica és Danny románca meglepő fordulatot vett. Ami nyári kalandként indult, egyre komolyabbá válik, bár Jessica még mindig lassan szeretne haladni.

Továbbá hozzátette, hogy:

De végül is Jessica soha nem volt olyan típus, aki több vasat tartott a tűzben. Izgatottan várja, hová vezet ez a románc.

Danny Ramirez 11 évvel fiatalabb a színésznőnél

(Fotó: KGC-03 / Northfoto)

Jessica Alba 16 év házasság után vált el férjétől

Jessica Alba 2025 januárjában jelentette be Instagramon válását Cash Warren-től, több mint 17 évnyi házasság után:

Szeretettel, kedvességgel és tisztelettel haladunk előre... Gyermekeink továbbra is a legfontosabbak számunkra.

A válás februárban lett hivatalos, Jessica Alba visszakérte eredeti nevét és közös szülői felügyeleti jogot kért három gyereküknél: Honor (17), Haven (13) és Hayes (7). A források szerint a válás barátságos, az exek közös gyermekeikért sok közös pillanatot osztanak meg egymással, még a nyilvános ünnepeket is együtt töltik.