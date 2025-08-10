Hetek óta Jessica Alba és Danny Ramirez románca tartja izgalomban a rajongókat. Ezúttal azonban nem a színésznő és a fiatalabb pasija, hanem Cash Warren új románca került a figyelem középpontjába.

Jessica Alba egy nála 11 évvel fiatalabb színésszel vigasztalódik a válása után

Fotó: KGC-03 / Northfoto

Jessica Alba exférje nála 21 évvel fiatalabb nővel randizik

Az egykori hollywood-i álompár, akik több, mint 17 évig voltak házasok, most teljesen új vizekre eveznek. Jessica Albara a válás után egy nála 11 évvel fiatalabb férfi, Danny Ramirez személyében talált rá a szerelem, amíg Cash Warren is egy nála 21 évvel fiatalabb modellel próbál túllépni a házasságán. Jessica Alba exférjét lencsevégre kapták, ahogy augusztus 7-én egy 25 éves modellel vacsorázott kettesben Los Angeles-ben. Cash Warren és Hana Sun Doerr a vacsora után közösen távoztak a férfi BMW-jével.

Jessica Alba és Cash Warren a különválásuk után is a gyerekeik boldogságát teszik előtérbe

Fotó: FB/X17online.com / Northfoto

Cash Warren örül Jessica Alba új románcának

Ez az első alkalom, hogy Jessica Alba exférje egy másik nővel jelent meg nyilvánosan. És ez nem sokkal azután történt, hogy Cash Warren tagadta, hogy bárkivel is randizna. Továbbá véleményezte Jessica Alba új kapcsolatát a nála 11 évvel fiatalabb színésszel:

Örülök neki.

Jessica Alba új pasija, Danny Ramirez

A 44 éves színésznő nemrégiben vállalta fel nyilvánosan új szerelmét. Jessica Alba és Danny Ramirez heteken keresztül izgalomban tartotta a rajongókat. Július végén azonban megtört a jég és a színésznő új szintre emelte a kapcsolatát és nyilvános helyen megcsókolta az új pasiját. Jessica Alba-nak ez az első kapcsolat, amit felvállalt azóta, hogy beadta a válókeresetet Cash Warren-nel szemben. Az egykori hollywood-i álompár 17 évig volt együtt és idén januárban jelentették be hivatalosan is, hogy külön válnak útjaik. A színésznő Instagram oldalán közölte a hírt, hogy új fejezetet kezd az életében. És ugyan elválnak útjaik, de továbbra is tisztelettel és szeretettel viszonyulnak majd egymáshoz, és elsődlegesek maradnak számukra a közös gyermekeik: Honor, Haven és Hayes. Ezt a kijelentést azóta is tartják. Továbbra is közösen vesznek részt a családi eseményeken és egyelőre békésen próbálják lezárni a válást.