Hálószobatitkairól vallot a gyönyörű Jenny McCarthy: ezt csinálja a férjével

Jenny McCarthy őszintén megnyílt a nyilvánosság előtt azokról a hálószobai kihívásokról, amelyekkel férjével, Donnie Wahlberg-gel szembesülnek a mindennapokban. A színésznő és televíziós műsorvezető elárulta, hogy a hálószobában mi a házasságuk egyik legnagyobb próbatétele.

Jenny McCarthy és Donnie Wahlberg 2014 óta házasok (Fotó: Jeffrey Mayer / Northfoto)

Jenny McCarthy hálószobai kihívásairól vallott

Jenny McCarthy egy televíziós interjú során beszélt arról, hogy az alvási problémák időnként megnehezítik a közös éjszakákat férjével. Elmondása szerint Donnie Wahlberg rendkívül figyelmes, gondoskodó és napközben mindent megtesz azért, hogy ő jól érezze magát, ám az éjszakai horkolása komoly kihívást jelent számukra. A sztár kihangsúlyozta, hogy nem panaszként, hanem inkább egy olyan helyzetként tekint erre, amelyet közösen próbálnak megoldani. Jenny McCarthy szerint a házasság természetes velejárója, hogy időnként kompromisszumokat kell kötni, és az alvás kérdése sok pár életében okoz feszültséget.

Jenny McCarthy férje horkolása miatt fülhallgatóval alszik és párnákból falat épít maga köré (Fotó: Bob Kupbens / Northfoto)

Jenny McCarthy horkolás elleni praktikái

Jenny McCarthy nemcsak beszélt a problémáról, hanem azt is megosztotta, milyen praktikus és kreatív módszerekkel próbálja kezelni férje horkolását. Az 53 éves színésznő zajszűrő fejhallgatót használ, amelyben megnyugtató hangokat, például óceánzúgást hallgat, hogy könnyebben el tudjon aludni. Emellett pedig egy humoros, ám annál hatékonyabb megoldást is alkalmaz: több párnából egyfajta 'falat' épít maga köré, amelyet tréfásan 'Kínai nagy falnak' nevez. Ez a párnákból álló akadály segít tompítani a zajokat, és valamelyest javítja az alvás minőségét. És ha ezek a módszerek sem bizonyulnak elegendőnek, Jenny McCarthy felébreszti férjét, hogy változtasson testhelyzetet.

Donnie Wahlberg 10 éve minden hétfőn virágot küld feleségének (Fotó: Charlie Steffens / Northfoto)

Jenny McCarthy házassága

Jenny McCarthy és Donnie Wahlberg 11 éve vannak együtt és a hálószobai alvási nehézségeik ellenére házasságuk stabil és szeretetteljes. Elmondása szerint férje rendszeresen romantikus gesztusokkal lepi meg, például minden héten virágot küld neki, ami már hosszú évek óta a kapcsolatuk része:

10 év alatt egyetlen hétfőt sem hagyott ki. Úgy bánik velem, mint egy királynővel.

Jenny McCarthy szerint a hosszútávú kapcsolat titka az, hogy a felek nem dramatizálják túl a kisebb problémákat, hanem közösen keresnek megoldásokat rájuk. Úgy véli, az olyan hétköznapi kihívások, mint az alvási problémák, akár közelebb is hozhatják egymáshoz a házaspárokat.