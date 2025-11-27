Jenny McCarthy sokkoló vallomása: „Kiestek a fogaim és kinőtt valami a szemgolyómon”

Jenny McCarthy az elmúlt évben egy súlyos és hosszan elhúzódó egészségügyi válságon ment keresztül. Az 53 éves televíziós személyiség egy hibás fogászati implantátum miatt csontfertőzést kapott, amely kilenc műtétet, hónapokig tartó antibiotikum-kezelést, drasztikus fogyást és a szemgolyóin megjelenő kinövéseket is okozott.

Jenny McCarthy szemgolyóján a fertőzés miatt kinövések kezdtek megjelenni

(Fotó: Jeffrey Mayer/Northfoto)

Jenny McCarthy sokkoló vallomása

Jenny McCarthy hálás, hogy idén hálaadáskor pulykát ehet, miután egy éven keresztül egy visszatérő szájfertőzéssel küzdött. Az Álarcos énekes zsűritagja szerint az egész egy sikertelen kerámia fogimplantátummal kezdődött, amiből az lett, hogy idén kilenc szájsebészeti beavatkozáson kellett keresztülmennie. A legsokkolóbb részlet azonban az volt, hogy egyszer csak furcsa elváltozások jelentek meg a szemgolyóin.

Idén kilenc műtétem volt. Az egyik fertőzésből a másik következett, majd a harmadik, és végül ezek a kinövések jelentek meg a szemgolyóimon.

Az orvosok ugyan a fertőzés következményeit hosszú távon kezelték, de az antibiotikum-terápia így is hónapokon át tartott.

Kiesett a fogam, kiesett az implantátum. Végül be kellett vágniuk az állkapcsomba, eltávolítani, és kiderült, hogy mély csontfertőzésem van. Egy éve antibiotikumokat szedek, és csak puha ételeket ehetek.

Jenny McCarthy az Álarcos énekes című műsor állandó zsűritagja

(Fotó: AFF/PA Images/Northfoto)

Jenny McCarthy csontfertőzést kapott

Jenny McCarthy beszámolója szerint a probléma egy kerámia-implantátummal indult. A sérült implantátum bakteriális fertőzést okozott, amely az állkapcsára is átterjedt. Elmondása alapján a fogai és az implantátumai is kiestek, az orvosok pedig kénytelenek voltak „mélyre fúrni” az állkapocscsontba, hogy feltárják a fertőzés valódi kiterjedését. A vizsgálatok pedig megerősítették, hogy mély csontfertőzés alakult ki a színésznőnél.

Jenny McCarthy a gyulladás és a tartós fájdalom miatt drasztikusan lefogyott

(Fotó: Billy Bennight/Northfoto)

Jenny McCarthy csontsoványra fogyott

Emiatt a fertőzés miatt pedig az Álarcos énekes zsűrije az év során kilenc szájsebészeti beavatkozáson esett át, és hónapokon keresztül csak pépes, puha ételeket tudott fogyasztani. A folyamatos visszaesések miatt újabb és újabb műtétre volt szükség. A gyulladás és a tartós fájdalom miatt rettenetesen lefogyott, amit ő maga azzal magyarázott, hogy hosszú időn át képtelen volt rendesen rágni vagy szilárd táplálékot enni.