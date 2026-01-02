Megrázó bejelentés érkezett: elhunyt a Mátrix és a Charlie angyalai sztárja

SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíj
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 02. 20:18
A híresség 69 éves volt. Az elhunyt híresség olyan filmekben szerepelt, mint a Mátrix, vagy a Charlie angyalai.
Nemrég érkezett a szomorú hír, hogy 69 éves korában elhunyt Yuen Cheung-yan hollywoodi sztár. Az akciókoreográfus – akit a legtöbben Stephen Chow 2004-es kasszasikerében, A pofonok földjében nyújtott alakításáról ismerhetnek -, halálát Lee Lik-chi filmrendező és színész a közösségi oldalán jelentette be, hozzátéve, a sztár újév napján, a kórházban hunyt el. 

69 éves korában elhunyt a hollywoodi sztár / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Elhunyt a Mátrix és a Charlie angyalai sztárja

Nyugodjék örök békében, Yuen mester

- írta Lee, aki azt is megerősítette, hogy a színész temetését február 1-jén tartják, további részleteket azonban nem osztott meg Yuen halálának okáról. 

Yuen neves hongkongi filmdinasztiából származott, a néhai harcművészeti színész és koreográfus, Yuen Siu-tien fia volt. Fiatalabb testvére, Yuen Woo-ping, híres harcművészeti koreográfus és filmrendező, aki a hongkongi filmiparban tett szert hírnévre, mielőtt Hollywoodba költözött. Egy másik testvére, Yuen Shun-yi harcművész, színész, valamint kaszkadőr.

Yuen Cheung-yan a képességeit olyan filmekben kamatoztatta, mint a Charlie angyalai, a Daredevil, vagy a Mátrix, de szerepelt a Tai-Chi mesterben, A sárkány árnyékában és A gyilkosban is. A sztárt, mint a szakmája elismert alakját, négyszer jelölték a legjobb akciókoreográfia kategóriában a Hong Kong Film Awardsra, amelyet végül 1992-ben vehetett át, a Volt egyszer egy Kína című filmjéért. 

Bár az elmúlt években egészségügyi problémákkal küzdött, Cheung-yan továbbra is aktív maradt a filmiparban. A halála mélyen megrázta a rajongókat, akik sorra tisztelegtek a sztár emléke előtt a közösségi médiában – írja a Daily Star.

 

A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

