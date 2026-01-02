Gyászba borult a sztárvilág: elhunyt a híres valóságshow-sztár és celeb sminkes

Elhunyt a híres valóságshow-sztár és celeb sminkes, Jasen Kaplan. A 46 éves Kaplan néhány héttel színésztársa, Chad Spodick halála után hunyt el.

Elhunyt a híres valóságshow-sztár Jasen Kaplan / Illusztráció: Dmitry Bezrukov / Shutterstock

Kaplan szilveszter estéjén halt meg egy New York-i kórházban. A város rendőrségének szóvivője elmondta, hogy halálának okát jelenleg is vizsgálják.

A valóságshow-sztár 2016-ban került a reflektorfénybe, ezt követően pedig olyan hírességekkel dolgozott együtt, mint Kelly Osbourne, Sonja Morgan, Eva Longoria és még sokan mások.

A valóságshow-sztár halála lesújtotta a celeb világot

Kaplan halála sokakat megrázott, köztük Kelly Osbourne-t is, aki így búcsúzott barátjától:

Teljesen le vagyok sújtva. Nagyon szeretlek, @JasenKaplan. Köszönöm az összes szeretetet, nevetést és örömöt, amit az életembe hoztál. Remélem, most már békében vagy. Az élet soha nem lesz ugyanolyan nélküled! Nyugodj békében, drága barátom.

Bethenny Frankel is megszólalt, mondván Kaplan nemcsak a sminkese volt, hanem közeli barátja, szinte családtagja is. Hozzátette, hogy 15 éves lánya, Bryn is imádta őt:

Extra szorosan ölelem a gyönyörű lányomat – Jasen szerette és imádta őt. Te mindig a B csapatban leszel, életedben és a túlvilágon is. Senki sem lesz nálad ragyogóbb a mennyben. Nyugodj békében, és élvezd a kaviárt és a kókuszos süteményeket.

A Finding Prince Charming sztárja hátrahagyta szeretett kutyáját, Cocót, akit élete értelmének nevezett - írja a Mirror.