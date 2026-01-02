Győzött a betegség: 25 évesen elhunyt a tehetséges bokszoló

SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 02. 09:39
Rövid betegség után meghalt Paul McCullagh Jr.

Szomorú hír érkezett, ugyanis kiderült, hogy mindössze 25 évesen, egy rövid betegség után január 1-én elhunyt a tehetséges északír bokszoló, Paul McCullagh Jr., aki 2020-ban vált profi sportolóvá és amatőrként nehézsúlyú világbajnok lett – mindkét eddigi meccsét megnyerte.

Paul McCullagh Jr. bokszoló családból származott, ugyanis édesapja és nagyapja is amatőr bajnokok voltak – utóbbi olyan tehetségeket tanított, mint például Barry McGuigan vagy Anthony Cacace.

Rengetegen gyászolják Paul McCullagh Jr.-t, a klubjának egy tagja ezt mondta róla:

Paul egy igazi úriember volt a szó minden értelmében, mégis volt egy félelmetes, erőteljes jelenléte a ringben. Nem is találkozhattunk volna kedvesebb emberrel, mint a fiatal Paullal.

Egyelőre nem derült ki, pontosan mi okozta a sportember halálát.

