Terhes lehet Taylor Swift? - elszólta magát a sportkommentátor

Bill Simmons sportelemző azt állította, hogy Taylor Swift terhes, miközben könyörgött az énekesnő, vőlegényének Travis Kelce-nek, hogy két meccsel korábban fejezze be karrierjét a Kansas City Chiefs-nél gyenge teljesítménye miatt.

Elszólta magát a sportelemző Taylor Swift-tel kapcsolatban Fotó: Taylor Swift and Travis Kelce / Northfoto

Csak félrebeszélés a helyzet hevében vagy valóban terhes Taylor Swift?

Egyelőre nem tisztázott, hogy Simmons csak félrebeszélt-e, és feltételezéseket tesz a pár jövőjéről, vagy valóban tud valami olyasmit, amit még nem jelentettek be. Mindenesetre az állítását vasárnap esti műsorában tette, és azóta nem szólalt meg.

Hivatalosan is egy "sajnáljuk Kelce-t" helyzet volt. A csávó a Hírességek Csarnokának tagja, épp készül összeházasodni Taylor Swifttel, gyerekük lesz, valószínűleg mindenhova magángéppel repül, és mindenhová biztonságiak kísérik. Erre ő csak rohangál ezen a kib*szott Titans-meccsen, próbálva nem megsérülni. Színlelj egy sérülést. Egyszerűen színlelj egy sérülést, és fejezd be az egészet

- fakadt ki az elemző Travis teljesítményére, aki vasárnap a Chiefs színeiben játszott, amint szörnyű vereséget szenvedtek a Tennessee Titans ellen.

Taylor és Travis augusztusban jelentették be eljegyzésüket, és a pletykák szerint jövő nyáron fognak összeházasodni - írta a Daily Mail.