Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Otília, Luca névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Taylor Swift 36 éves lett - Íme 5 titok, amit nem tudtál róla

Taylor Swift
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 13. 08:10
galériaszületésnap
36 éves lett a világ egyik legnagyobb popsztárja, és ebből az alkalomból összegyűjtöttük a legizgalmasabb érdekességeket és egy különleges galériát is. A részletekért görgess tovább, és merülj el Taylor Swift életének titkaiban!
Nicole
A szerző cikkei

Taylor Swift december 13-án ünnepli a 36. születésnapját, és még mindig elképesztő lendülettel uralja a zeneipart. Nehéz elhinni, hogy az a szőke, gitáros tinilány, aki egykor countryénekesként indult, ma a világ egyik legbefolyásosabb és legsikeresebb előadója. Tehetsége vitathatatlan: nemcsak lenyűgöző hangja, hanem dalszerzői zsenialitása is kiemeli a tömegből.

Taylor Swift
Taylor Swift 36 éves lett - Fotó: TheImageDirect.com /  Northfoto

Taylor Swift albumai azonnal sikeresek lettek

Taylor mindössze 14 évesen költözött Nashville-be, hogy valóra váltsa az álmait. A tehetségkutatókon, kis klubokban és írói körökben eltöltött évek meghozták az eredményt: 2006-os debütáló albuma rögtön óriási figyelmet kapott. A countryból popba történő átállása pedig történelmi jelentőségű volt – a Red, a 1989 és a Reputation albumokkal Swift végleg a globális szupersztárok közé emelkedett. Karrierje során eddig 14 Grammy-díjat nyert, köztük többször az év albumáért járó elismerést, ami rekord a zeneiparban. Bár első sorban énekesnőként ismerjük, színészként is kipróbálta magát, például a romantikus Valentin nap című filmben, ahol bebizonyította, hogy a kamera előtt is megállja a helyét.

Taylor Swift magánélete sokakat érdekel

Swift magánélete szinte ugyanannyira foglalkoztatja a világot, mint a dalai – és nem véletlenül. Olyan hírességek voltak a partnerei, mint Joe Jonas, Jake Gyllenhaal, Harry Styles, Calvin Harris vagy Tom Hiddleston. Ezek a kapcsolatok és a szakítások rengeteg slágerét ihlették meg: Taylor sosem titkolta, hogy a saját életéből merít inspirációt. A rajongók pedig máig találgatják, melyik dal melyik exének szól.

81st Annual Golden Globe Awards
A saját életéből merít ihletet - Fotó: AdMedia /MediaPunch /  Northfoto

Taylor Swift párja augusztusban kérte meg a kezét

Most azonban úgy tűnik, végre megtalálta azt, akivel igazán boldog. Jelenlegi párjával, Travis Kelce amerikaifutball-játékossal több mint két éve vannak együtt, kapcsolatuk stabil és harmonikus, és nemrég, augusztusban megtörtént az eljegyzés is. Taylor ragyog, a karrierje csúcsán van, a magánélete pedig kiegyensúlyozottabb, mint valaha.

A Bors egy galériban mutatja meg, hogy mennyit változott Taylor az évek során, továbbá öt érdekességet is összegyűjtött róla, amiket talán még a legnagyobb rajongói sem tudtak róla.

Öt dolog, amit nem tudtál Taylor Swiftről

  1. A szülei a kedvenc zenészükről,  James Taylorról nevezték el.
  2. Imádja a régi tárgyakat és antikvitásokat: gyakran jár bolhapiacokra és antik üzletekbe kincsek után kutatni.
  3. Már 12 évesen írt egy 350 oldalas regényt, és elmondása szerint egyszer majd szeretne életrajzi könyvet is kiadni.
  4. A 13-as a szerencseszáma.
  5. Szinte folyamatosan hallgat hangoskönyvet: kifejezetten szereti a gótikus, brit kastélyokban játszódó történeteket.
Taylor Swift galéria
Taylor Swift galéria
Taylor Swift galéria
Taylor Swift galéria
Taylor Swift galéria
Taylor Swift galéria
Taylor Swift galéria
Taylor Swift galéria
Taylor Swift galéria
Taylor Swift galéria
Galéria: Taylor Swift 36 éves lett
1/10
Country énekesként kezdte a karrierjét

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu