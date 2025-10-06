Vidéki lányból popdíva - Taylor Swift élete képekben

Senki sem gondolta volna, hogy az 1989-ben, Pennsylvaniában született Taylor Swift ma a világ legsikeresebb és az egyik legbefolyásosabb, ráadásul talán a legboldogabb és legkedvesebb előadójává és popikonjává válik. Ehhez azonban rögös út vezetett.

Taylor Swift Travis Kelce mellett találta meg a boldogságot, előtte azonban többször megégette magát a szerelemmel - Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Taylor Swift The Eras Tour után új albummal jelentkezett

Taylor Swift az egyetlen olyan előadó a világon, akit a Billboard kétszer is az év énekesnőjének választott. Noha először country énekesként kezdte, a 2010-es Speak Now és a 2012-es Red című albumával már erősen a popzenei piacot célozta meg. Karrierje 2005-ben indult, de öt évvel később már olyan listevezető zenéi voltak, mint a Shake it Off, a Blank Space, a You Belong With Me vagy a Bad Blood.

A kiadójával történő jogvitái miatt újra felvette az albumait a Reputation kivételével, ezekből születtek az ő verziói, azaz a Taylor's Version felvételek. Megannyi sikeres turné és szerelmi csalódás után 2023-ban bejelentette a saját korszakait felölelő The Eras Tour-t, aminek bevételével szerette volna visszavásárolni a dalainak jogait a korábbi kiadójától.

Az öt kontinenst felölelő turné összbevétele két milliárd dollár volt, emiatt pedig minden idők legnagyobb profitját termelő koncertsorozata lett.

Ő az egyetlen olyan előadó, akinek hat lemezéből csak az első héten egymillió eladott példányt számoltak.

Csalódások majd révbe érés

Az évek alatt rengeteg fiúval hozták hírbe: 2008-ban Joe Jonas volt a párja. Utána komolyabb kapcsolata volt Calvin Harris lemezlovassal, de az igazi nagy szerelem Joe Alwyn volt, akivel hét évig voltak kapcsolatban. Elválásuk viharos volt, Taylor több dalban is megemlíti volt szerelmét.

2023 júliusában azonban rátalált a boldogság az amerikai sztárfocista Travis Kelce oldalán, akivel azóta boldogabbak mint valaha.

