Meghalt a népszerű sorozat sztárja: Szívszorító levelet hagyott hátra a rajongóknak

Elhunyt Gil Gerard, a Buck Rogers és a 25. század című legendás sci-fi sorozat világhírű sztárja. A színész 82 éves korában, december 16-án halt meg, miután rövid, de rendkívül agresszív rákbetegséggel küzdött.

A sztár megható búcsúlevelet írt.

Fotó: zignal_88 / Shutterstock

A sztár a rajongóira is gondolt halála esetén

A szomorú hírt felesége, Janet osztotta meg a közösségi oldalán. Bejegyzésében elárulta: férje hospice ellátásban hunyt el, és mindössze napok teltek el aközött, hogy észrevették a bajt, és aközött, hogy örökre elbúcsúzott.

„Ma hajnalban Gil, a lelki társam elveszítette harcát egy ritka és kegyetlenül agresszív rákbetegséggel szemben. Attól a pillanattól kezdve, hogy tudtuk, valami nincs rendben, a haláláig csupán napok teltek el. Bármennyi időt is kaptam volna vele, sosem lett volna elég”

– írta megrendülten.

Janet egy másik posztban Gil utolsó üzenetét is közzétette, amelyet a színész kifejezetten rajongóinak szánt halála utánra.

„Ha ezt olvasod, akkor Janet azért tette közzé, mert erre kértem”

– kezdte búcsúját a színész.

„Az életem csodálatos utazás volt. A lehetőségek, amelyeket kaptam, az emberek, akikkel találkoztam, és a szeretet, amit adtam és kaptam, mélyen kielégítővé tették a 82 évemet ezen a bolygón. Az utam Arkansasból New Yorkon és Los Angelesen át végül Észak-Georgiába vezetett, csodálatos feleségemmel, Janettel, akivel 18 éve élünk együtt. Nagyszerű utazás volt, de mint minden út, ez is véget ér. Ne pazarold az időd arra, ami nem lelkesít és nem ad szeretetet. Találkozunk valahol a kozmoszban.”

Gil Gerard világszerte ismertté vált a Buck Rogers és a 25. század című sorozattal, amely 1979 és 1981 között futott két évadon át, összesen 32 epizóddal. A történet szerint Buck Rogers egy NASA-pilóta, akit 1987-ben lefagyasztanak az űrben, majd 2491-ben ébred fel egy nukleáris háború utáni világban.