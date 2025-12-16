Ettől leesik az állad: Sydney Sweeney lélegzetelállító ruhában tündökölt a vörös szőnyegen

Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 16. 21:30
Ezt nehéz lesz elfelejteni. Sydney Sweeney ruhája mindent megmutat.

Sydney Sweeney gondoskodott róla, hogy minden tekintet rá szegeződjön, amikor megjelent új filmje, a The Housemaid Los Angeles-i premierjén. A hollywoodi színésznő egy ujjatlan, mélyen dekoltált fehér estélyiben lépett a vörös szőnyegre, és szó szerint elállította a rajongók lélegzetét.

Sydney Sweeney nem erőlködik, így is minden tekintet rá szegeződik.
Fotó: Lev Radin

Sydney Sweeney ezzel a ruhával sem takargatta magát

A pszichológiai thrillerben Sweeney Amanda Seyfried oldalán látható, és az utóbbi hónapokban látványosan uralja a vörös szőnyeget. Korábban már nagy port kavart a Variety Power of Women Awards gálán viselt, szinte „meztelennek” ható ruhájával is, most azonban ismét sikerült túlszárnyalnia önmagát. 

A hétfő esti premieren (december 15-én) viselt hófehér ruha sokak szerint Marilyn Monroe ikonikus stílusát idézte, különösen A hét év vágy című film legendás jelenetét. A fűzős felsőrész és a karcsúsított szabás tökéletesen kiemelte Sydney homokóra alakját, míg a hosszú szoknya alját finom tollrészletek tették még látványosabbá. 

A színésznő magabiztosan pózolt a kamerák előtt, sugárzott róla az önbizalom. A The Housemaid című filmben Millie Calloway szerepét alakítja, egy házvezetőnőt, míg Amanda Seyfried a gazdag és titokzatos Nina Winchestert játssza.

A premier idején újra felizzottak a pletykák arról is, hogy Sydney Sweeney lehet a következő Bond-lány – vagy akár maga James Bond. A hírek szerint Jeff Bezos, az Amazon vezérigazgatója is támogatja őt, miután a cég megszerezte a James Bond-franchise irányítását. Tovább erősíti a találgatásokat, hogy a következő Bond-film rendezője várhatóan Denis Villeneuve lesz, aki közeli barátságban áll a színésznővel. 

Egy bennfentes szerint Sweeney jelenleg az első számú név a castinglistán. 

Denis rendkívül tehetségesnek tartja, és úgy gondolja, hogy Sydney különösen vonzó a fiatalabb generációk számára, ami kulcsfontosságú a franchise megújításához

 – árulta el a forrás. 

Sydney maga sem zárta ki teljesen a lehetőséget, bár óvatosan fogalmazott. 

Mindig is hatalmas rajongója voltam a Bond-filmeknek

 – mondta, majd mosolyogva hozzátette: 

A forgatókönyvtől függ. Talán még jobban is élvezném, ha James Bondot játszhatnám

A színésznő neve egy másik nagy dobással kapcsolatban is felmerült: amerikai sajtóértesülések szerint saját fehérneműmárka indítására készül, amelyhez komoly befektetői háttér is társul, derül ki a Daily Star cikkéből.

 

