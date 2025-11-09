Daniel Craig fel akarta vágni az ereit: 10 éves a legvitatottabb James Bond-film

Gigászi költségek, nehézkes forgatás és felemás eredmény a rajongóknál. 2015-ben, pont 10 éve mutatták be a Spectre című James Bond-filmet a mozikban. Nem csak a címet nehéz kimondani, maga a forgatás sem volt egyszerű.
Daniel Craig „felvágta volna az ereit”, csak ne kelljen újra James Bond-filmet forgatnia
A film költségvetése gigászi lett: a kezdeti összeg körülbelül 200 millió dollár volt, ám a bonyolult és drága jelenetek, valamint a pótforgatások miatt a büdzsé hivatalosan 245 millió dollárra nőtt – egyes források szerint pedig elérte a 300 millió dollárt is. Ha ez igaz, akkor a Spectre a maga idejében a világ legdrágább filmje volt.
Daniel Craig a Skyfall hatalmas sikere után el akarta engedni Bond karakterét. Eredeti szerződése három filmre szólt, így újra kellett tárgyalnia a producerekkel. A színész eleinte nem akart visszatérni: „Inkább felvágnám az ereimet, minthogy újra Bondot játsszak” – nyilatkozta a Spectre forgatása előtt.
A 25 millió dolláros gázsi és a bevételből való részesedés azonban végül meggyőzte: nemcsak hogy nem tett kárt magában, de el is vállalta a filmet.
A Spectre jeleneteit hat országban forgatták: Mexikóban, Olaszországban, Ausztriában, Marokkóban, Angliában és Skóciában. Rómában a látványos autós üldözés miatt éjszakára le kellett zárni a legforgalmasabb utcákat.
A film eleji, életveszélyes helikopteres üldözést sokan CGI-nek hitték, pedig valós mutatvány volt. A kaszkadőrök hónapokig készültek a jelenetre.
A SPECTRE nevű titkos szervezet és Bond nemezise, Blofeld figurája már a hatvanas évek filmjeiben is szerepelt. Később azonban a gyártó és a jogtulajdonos között évtizedes vita alakult ki, amit csak 2013-ban sikerült rendezni.
Blofeld szerepét Christoph Waltz alakította, ám ezt a készítők a forgatás alatt igyekeztek titokban tartani – sőt, a színész kilétét is próbálták eltitkolni.
James Bond ezúttal egy érettebb nővel került kapcsolatba: Monica Bellucci a forgatás idején 51 éves volt, így ő lett a széria történetének legidősebb Bond-lánya.
A film régi partnere, az Aston Martin ezúttal egy különleges modellt alkotott: a Spectre-hez készült DB10-ből mindössze 10 darab készült, kizárólag a film számára.
A stílus jegyében Bond karóráját az Omega készítette: az Omega Seamaster 300 “Spectre” Limited Edition-ből 7007 darab készült világszerte.
A filmtörténet egyik legnagyobb valós robbanása is a Spectre-hez köthető: a marokkói titkos bázis díszlete tényleg felépült, megsemmisítéséhez pedig több mint 8400 liter üzemanyagot és 33 kilogramm robbanóanyagot használtak fel.
A Spectre az Amazon Prime kínálatában érhető el.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.