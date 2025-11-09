Daniel Craig fel akarta vágni az ereit: 10 éves a legvitatottabb James Bond-film

A 2012-es Skyfall sikere újraértelmezte a 007-es ügynök történetét és sokak szerint minden idők legjobb filmje lett a korszakos szériában. 2015-ben érkezett is az új James Bond film, a 007 Spectre - A fantom visszatér azonban sok szempontból megosztotta a nézőket, Daniel Craig ki akart szállni a projektből, miközben a film költségei drámain elszálltak.

Daniel Craig nem akart a Spectre című James Bond-filmet (Fotó: NORTHFOTO)

Daniel Craig „felvágta volna az ereit”, csak ne kelljen újra James Bond-filmet forgatnia

A film költségvetése gigászi lett: a kezdeti összeg körülbelül 200 millió dollár volt, ám a bonyolult és drága jelenetek, valamint a pótforgatások miatt a büdzsé hivatalosan 245 millió dollárra nőtt – egyes források szerint pedig elérte a 300 millió dollárt is. Ha ez igaz, akkor a Spectre a maga idejében a világ legdrágább filmje volt.

Daniel Craig a Skyfall hatalmas sikere után el akarta engedni Bond karakterét. Eredeti szerződése három filmre szólt, így újra kellett tárgyalnia a producerekkel. A színész eleinte nem akart visszatérni: „Inkább felvágnám az ereimet, minthogy újra Bondot játsszak" – nyilatkozta a Spectre forgatása előtt.

25 millió és egy vaskos bónusz győzte meg a színészt a folytatásról (Fotó: Columbia Pictures)

A 25 millió dolláros gázsi és a bevételből való részesedés azonban végül meggyőzte: nemcsak hogy nem tett kárt magában, de el is vállalta a filmet.

A Spectre jeleneteit hat országban forgatták: Mexikóban, Olaszországban, Ausztriában, Marokkóban, Angliában és Skóciában. Rómában a látványos autós üldözés miatt éjszakára le kellett zárni a legforgalmasabb utcákat.

A film eleji, életveszélyes helikopteres üldözést sokan CGI-nek hitték, pedig valós mutatvány volt. A kaszkadőrök hónapokig készültek a jelenetre.

A SPECTRE nevű titkos szervezet és Bond nemezise, Blofeld figurája már a hatvanas évek filmjeiben is szerepelt. Később azonban a gyártó és a jogtulajdonos között évtizedes vita alakult ki, amit csak 2013-ban sikerült rendezni.

Majdnem a premierig titkolták, kit alakít Christoph Waltz a Bond-filmben (Fotó: Anthony Devlin)