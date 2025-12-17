A Stranger Things főszereplője gyógyíthatatlan betegséggel küzd

A Stranger Things pösze kisfiúja már a sorozatban is megmutatta, hogy egy ritka genetikai rendellenességgel született. A Dustint alakító színész, Gaten Matarazzo egészségügyi állapota miatt rengeteg nehézségen ment keresztül fiatal kora ellenére. A 23 éves színész-énekes egy interjúban vallotta be, hogy gyermekkorában sokszor állt támadások kereszttüzében.

Gyógyíthatatlan betegége miatt támadták a Stranger Things szereplőjét (Fotó: ZUMAPRESS.com)

A Stranger Things sztárja ritka betegséggel küzd

A rekordokat döntő Stranger Things ötödik évadának első felvonása még csak nemrég jött ki, máris mindenki a második részt várja. A rajongók izgatottan készülnek, hogy vajon mi történik a Millie Bobby Brown által alakított Tizivel és barátaival az évad folytatásában.

A sorozatban szereplő színészek közül többeknek is beindította a karrierjét a Duffer testvérek produkciója, ám azt csak kevesen tudják, hogy az egyik gyerekszínész nemcsak karrierjét, hanem annál sokkal többet köszönhet az alkotóknak.

Mindenki kedvenc fogszabályzós lázadója ugyanis egy nagyon ritka genetikai rendellenességgel született, amelynek következtében nincs kulcscsontja, tejfogai pedig egészen tizenöt éves koráig nem hullottak ki, ezért láthattuk annyi évadon keresztül tejfogakkal és fogszabályzóval a színészt. A fiatal sztár Scheuthauer-Marie-Sainton szindrómában szenved, amely koponyája és csontjai fejlődésére is kihatással van.

A Duffer testvérek Gatenre formálták Dustin Henderson karakterét (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Brodway után világhírnév

Gaten Matarazzo gyermekkora nem úgy telt, ahogy kollégáié. A színésznek különösen kellett vigyáznia testi épségére, több műtéten is át kellett esnie és tartózkodnia kellett minden veszélyes tevékenységtől. Barátai és családja mindig nagyon odafigyeltek, hiszen egy szoros öleléssel is komoly fájdalmakat okozhatnak neki.

A Dustin Henderson karakterét megformáló színészt a mai napig érik kritikák, sokan gúnyolják mozgását és külsejét. A Duffer testvérek azonban pont egy ilyen különleges személyt képzeltek el a Stranger Things csapatába, ezért a karaktert teljes egészében Gatenre írták.

A fiatal sztár, mára világsikereket ér el, a Brodway után meghódította a képernyőt is, karaktere pedig a legkedveltebb figura az egész sorozatban. Sokan tekintik példaképnek, amiért a nehéz körülmények ellenére teljes odaadással dolgozott a sorozat forgatásán.