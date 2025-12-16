Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Tragikus hirtelenséggel hunyt el a Mátrix színésze

gyász
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 16. 12:50
Mátrix-trilógiaszínész
A színész halálát az ügynöke erősítette meg. Harminc évnyi karriert hagyott a háta mögött.

Elhunyt Martin Grelis. A Mátrix színésze közel három évtizednyi karriert hagyott maga mögött. A rajongók a közösségi médiában fejezték ki részvétüket.

A Mátrix sztárja mindösze 57 éves volt.
A Mátrix színésze, Martin Grelis mindössze 57 éves volt.
Fotó: freepik.com

A Mátrix színésze, Martin Grelis 57 éveen vesztette életét

Az ausztrál színész, Martin Grelis, aki többek közt a Mátrix című sci-fi sikerfilmben játszott, tragikus módon 57 éves korában elhunyt, több mint három évtizedes karriert hagyva maga után. 

A színész ügynöksége, a Sophie Jermyn Management megerősítette a szívszorító hírt, és így nyilatkozott: 

Isten veled, Martin. Szomorúan hallottuk szeretett ügyfelünk elhalálozásának hírét. Martin ragyogó személyiség volt, aki minden helyiséget beragyogott, ahol megjelent – tehetséges színész, kedves ember és csodálatos lélek volt. Ebben a nehéz időszakban őszinte részvétünk és gondolataink a családjával és szeretteivel vannak. Túl korán távozott.

Grelis kisebb szerepet játszott a Mátrixban, ahol hollywoodi olyan nagyágyúk mellett láthattuk, mint Keanu Reeves és Laurence Fishburne. Színészi munkásságához tartozik még a 2014-es Schapelle minisorozat, az All Saints és a Water Rats. 

Az utóbbi években Christopher szerepét alakította az Alpha King minisorozatban (57 részben tűnt fel), és szerepelt a The Trial című rövidfilmben is. A rajongók a közösségi médiában fejezték ki gyászukat, tisztelegve Grelis emlékének – olvasható a The Sun cikkében.

 

