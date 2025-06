Mariah Carey és Nick Cannon válási egyezségében nagyon szokatlan záradék szerepelt

Mariah Carey és Nick Cannon 2016-ban vált el egymástól. Az egykori sztárpár azóta is zökkenőmentesen társszülőként neveli ikergyermekeiket, Monroe-t és Moroccan-t. A külön nevelés mellett pedig egy nem minden napi dolgot is betartanak az életükben.

Mariah Carey és Nick Cannon társszülőségben nevelik két ikergyermeküket (Fotó: F. Sadou / Northfoto)

Mariah Carey szokatlan záradékot íratott bele a válási egyezségbe

Az egykori álompár hat év házasság után mondta ki a válást. Mariah Carey és Nick Cannon 2016-ban vált el egymástól, de közel 10 év után is teljes egyetértésben nevelik ikergyermekeiket, Monroe-t és Morrocan-t. A társszülőségük egyik alappillére pedig az a szokatlan záradék, amit még a válási egyezségükbe írattak bele. A záradék szerint gyermekeik, Monroe és Moroccan, akik most 13 évesek, nem hivatkozhatnak Mariah Carey és Nick Cannon leendő házastársaira 'anya', 'apa', 'mama', 'papa' vagy bármilyen hasonló kifejezéssel.

Mariah Carey nem volt hajlandó semmit hozzátenni anyagilag

Az egykori álompár még 2008-ban ismerkedett meg egymással, és pár hónap együtt járás után titokban össze is házasodtak a Bahamákon. Mariah Carey és Nick Canon hat évig volt házas, és ezalatt az idő alatt két ikergyermekük is született, Monroe és Moroccan. A válási keresetet 2014-ben adták be, a jogi procedúra két évig húzódott el. A válás közben Mariah Carey azt kérte, hogy az ikrek apja további havi 5 ezer dollárral járuljon hozzá a gyerekek vagyonkezelői alapjához, amíg ő nem tesz hozzá semmit. Ez azért is volt meglepő, mert annak idején 2014-ben, amikor a válási procedúra elkezdődött, mindkét híresség nyilvánosságra hozta az egyéni éves jövedelmét. Mariah Carey keresete 6,3 millió dollár volt, amíg Nick Cannon-é mindössze 2,7 millió dollár.

Mariah Carey és Nick Cannon 2012-ben Párizsban megújították fogadalmukat (Fotó: NORTHFOTO / Northfoto)

Nick Cannon 12 gyerekes apa lett 14 év alatt

Az egykori America's Got Talent műsorvezetőjének karrierje azóta felfelé ívelőben van, ami abból a szempontból is előnyére válik, hogy így könnyedén fenn tudja tartani magát és a 2011 óta született 12 gyermekét. Nick Cannon-nak ugyanis 12 gyermeke született hat különböző nőtől. Mariah Carey után, Brittany Bell-től, Abby De La Rosa-tól, Alyssa Scott-tól, Bre Tiesi-től és LaNisha Cole-tól is született gyermeke. Nick Cannon, aki szerint neki 'szuperspermája' van, azt állítja mindegyikük tudatos döntés eredménye és nem zárja ki annak a lehetőségét sem, hogy tovább bővítse családját.