Döbbenetes állítás: John Travolta fia Elvis Presley eltitkolt dédunokája

A legendás Elvis Presley-nek lehet egy el nem ismert dédunokája, miután felmerült a gyanú, hogy John Travolta legkisebb fia, Ben az énekes unokája, Riley Keough által adományozott petesejtből fogant. A megdöbbentő állítások egy Los Angelesben benyújtott jogi beadványban szerepeltek. Ezek John Travolta fia, Ben származására vonatkoznak, és egy 50 millió dolláros szerződésszegési pert érintenek, amelyet Elvis volt felesége, Priscilla Presley korábbi üzlettársai, Brigitte Kruse és Kevin Fialko indítottak a fia, Navarone Garibaldi Garcia ellen. A kereset szerint a feszültségek a családon belül Elvis lánya, Lisa Marie Presley 2023-as halála után erősödtek fel.

Kelly Preston és John Travolta, még 2016-ban / Fotó: Faye Sadou / Northfoto

John Travolta fia valójában Elvis Presley dédunokája?

A dokumentum szerint az egész Presley család az örökség ellenőrzéséért és kifizetésekért versengett, és Lisa Marie volt férje, Michael Lockwood is érintett az ügyben. Lockwood volt az, aki állítólag elmondta Kruse-nak, hogy Travolta felesége, az időközben elhunyt Kelly Preston nem tudott természetes úton teherbe esni, ezért akarták korábban Lisa Marie petesejtjeit felhasználni a gyermekvállaláshoz. A beadvány szerint továbbá Travoltáék először 2010-ben keresték fel a Presley családot, miután a fiuk, Jett, tragikus módon elhunyt.

Lockwood szerint később Riley Keough petesejtjeiből jött a világra a most 15 éves Ben Travolta, miután Lisa Marie petesejtjeit a nő korábbi drogfüggősége miatt már nem akarták felhasználni.

Az állítások ugyanakkor továbbra is bizonyítatlanok, és nem született független bizonyíték ezek alátámasztására. Sem Travolta, sem Keough, sem a Travolta család képviselői nem nyilatkoztak eddig nyilvánosan. A bíróság most arról dönt, hogy a vádak bármelyike eljut-e a tárgyalásig. Az ügy jelenleg is folyamatban van - számolt be róla a Mirror.