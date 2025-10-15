Kitálalt Priscilla Presley: feleségül akarták venni Elvissel való válása után

Priscilla Presley, Elvis Presley volt felesége elárulta, hogy Robert Kardashian házasságot akart kötni vele válása után, de ő visszautasította.

Priscilla Presley elárulta, hogy milyen volt kapcsolata Elvissel a válás után. Fotó: Courtesy of Netflix / Northfoto

Válása után továbblépett Priscilla Presley

1975-ben, két évvel azután, hogy Priscilla és Elvis elvált, és három évvel azelőtt, hogy Robert Kris Jennert feleségül vette volna, a színésznő és az ügyvéd egy párt alkotott. Új emlékiratában, Softly, As I Leave You: Life After Elvis a színésznő arról mesélt, hogy Robert el akarta venni feleségül.

Robert kedves ember volt, és kedveltem őt... Házasodni akart, de tudtam, hogy nem működne. Még nem álltam készen arra, hogy újra férjhez menjek

- olvasható könyvében.

Priscilla és Elvis 1967-ben házasodtak össze, nem sokkal azelőtt, hogy a színésznő betöltötte volna a 22. életévét, és amikor az énekes 32 éves volt. A pár már együtt élt, mivel 1962-ben Priscilla Németországból, ahol megismerkedtek, Gracelandbe költözött, hogy befejezze tanulmányait közel Elvishez.

A válás után is nagy hatással volt a színésznő életére Elvis

A házasságuk hat évig tartott, és egy lányuk született, Lisa Marie. Végül 1973-ban váltak el, de Priscilla könyve szerint Elvis továbbra is nagy hatással volt az életére és kapcsolataira.

Visszaemlékezett egy éjszakára, amikor volt férje felhívta őt, miközben új barátjával az ágyban volt.

Nem jutott eszébe, hogy esetleg alszom... Biztosan soha nem jutott volna eszébe, hogy más férfival lehetek. A válásunk ellenére még mindig nem tudta felfogni, hogy mással vagyok.

Priscilla hozzátette, hogy félt, mi történne, ha Elvis valaha rájönne, hogy továbblépett.

Ő biztosan dühbe gurult volna, talán szó szerint, ha megtudja, hogy Robert az én hálószobámban volt. Elvis mindig fegyvert hordott magánál, néha többet is.

A 80 éves színésznő emlékiratában még sok további szenzációs részletet osztott meg. Írt lánya, Lisa Marie kapcsolatairól Michael Jacksonnal is, és azt állította, hogy Jackson nem szerelemből akart hozzámenni, hanem hogy belépjen a Presley-dinasztiába. Priscilla manipulatívnak nevezte őt, és azt mondta, hogy már jóval azelőtt kiszemelte lányát, mielőtt ő észrevette volna - írta a Mirror.