Jennifer Aniston – Ez nem egy „sietősen összecsapott” románc!

Hollywood kedvence, Jennifer Aniston első Instagramos fotója az új barátjával felrobbantotta az internetet. A színésznő mindenki szerint nagyon megérdemel már egy szép és tartós szerelmet!
A színésznő hivatalossá tette a kapcsolatát Jim Curtis hipno-terapeutával. „Isten éltessen sokáig, szerelmem!” – írta az ötvenhat éves Aniston a kép alá, amelyen szorosan átöleli a jóképű, ötvenéves férfit a kerek születésnapján.
„Amerika kedvenc színésznője végre boldog!” – állította egy informátor a People magazinnak. „Minden a helyére került az életében, és emiatt érthetően izgatott. Jim a legjobb társ számára, már a barátai is imádják. Nyugodt, melegszívű és hihetetlenül támogató férfi. Pozitív energiát hoz Jen életébe, amire szüksége is van. Curtist viszont lenyűgözi a párja karrierje (színészként és üzletasszonyként egyaránt), és imád vele lenni. Társaságkedvelő, laza, mindenki örül, ha a közelében van. Mindez könnyűnek és természetesnek tűnik. Isten adja, hogy így maradjanak!”
Először idén júliusban fotózták le őket együtt egy európai jachtkiránduláson, amelyen Jason Bateman és a felesége, Amanda Anka társaságában vettek részt. A bennfentes szerint egy ideje már ismerték egymást, mielőtt romantikusra fordult a kapcsolatuk.
Ez a románc egyáltalán nem „sietősen összecsapott”, inkább könnyed és természetes
– folytatta az informátor.
„Az év végi ünnepeket már együtt töltik majd, barátokkal kiegészülve. Amióta együtt járnak, Jim mindig Jen mellett van, hogy támogassa a számára fontos eseményeken. Augusztusban csatlakozott hozzá a hajápolási márkája bemutatóján, és a The Morning Show-ban is megjelent.”
Ez Aniston első kapcsolata a második válása óta, így nagy izgalmat vált ki, nem csak a rajongók körében. Több híresség – köztük Leslie Mann és Miranda Kerr – szívecske emojikkal kommentálta a hírt, Amy Schumer humorista pedig ezt írta: „Gyönyörű pár vagytok: gyógyító és kedves angyalok!”
Aniston magánélete azóta áll a figyelem középpontjában, hogy az 1990-es években szupersztár státuszba került Rachel Green szerepével a Jóbarátok című, azóta kultikussá vált sorozatban. Ez fokozódott a Brad Pitt-től való 2005-ös válása után. 2015-ben hozzáment Justin Therouxhoz, ám 2018 elején tőle is elvált.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.