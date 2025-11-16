Jennifer Aniston – Ez nem egy „sietősen összecsapott” románc!

Hollywood kedvence, Jennifer Aniston első Instagramos fotója az új barátjával felrobbantotta az internetet. A színésznő mindenki szerint nagyon megérdemel már egy szép és tartós szerelmet!

Jennifer Aniston ragyog (Fotó: Northfoto/hot! magazin)

Jennifer Aniston kapcsolata lázban tartja a rajongóit

A színésznő hivatalossá tette a kapcsolatát Jim Curtis hipno-terapeutával. „Isten éltessen sokáig, szerelmem!” – írta az ötvenhat éves Aniston a kép alá, amelyen szorosan átöleli a jóképű, ötvenéves férfit a kerek születésnapján.

„Amerika kedvenc színésznője végre boldog!” – állította egy informátor a People magazinnak. „Minden a helyére került az életében, és emiatt érthetően izgatott. Jim a legjobb társ számára, már a barátai is imádják. Nyugodt, melegszívű és hihetetlenül támogató férfi. Pozitív energiát hoz Jen életébe, amire szüksége is van. Curtist viszont lenyűgözi a párja karrierje (színészként és üzletasszonyként egyaránt), és imád vele lenni. Társaságkedvelő, laza, mindenki örül, ha a közelében van. Mindez könnyűnek és természetesnek tűnik. Isten adja, hogy így maradjanak!”

Először idén júliusban fotózták le őket együtt egy európai jachtkiránduláson, amelyen Jason Bateman és a felesége, Amanda Anka társaságában vettek részt. A bennfentes szerint egy ideje már ismerték egymást, mielőtt romantikusra fordult a kapcsolatuk.

Ez a románc egyáltalán nem „sietősen összecsapott”, inkább könnyed és természetes

– folytatta az informátor.

„Az év végi ünnepeket már együtt töltik majd, barátokkal kiegészülve. Amióta együtt járnak, Jim mindig Jen mellett van, hogy támogassa a számára fontos eseményeken. Augusztusban csatlakozott hozzá a hajápolási márkája bemutatóján, és a The Morning Show-ban is megjelent.”

Ez Aniston első kapcsolata a második válása óta, így nagy izgalmat vált ki, nem csak a rajongók körében. Több híresség – köztük Leslie Mann és Miranda Kerr – szívecske emojikkal kommentálta a hírt, Amy Schumer humorista pedig ezt írta: „Gyönyörű pár vagytok: gyógyító és kedves angyalok!”

Örökös figyelem Jennifer Aniston szerelmi élete körül

Aniston magánélete azóta áll a figyelem középpontjában, hogy az 1990-es években szupersztár státuszba került Rachel Green szerepével a Jóbarátok című, azóta kultikussá vált sorozatban. Ez fokozódott a Brad Pitt-től való 2005-ös válása után. 2015-ben hozzáment Justin Therouxhoz, ám 2018 elején tőle is elvált.