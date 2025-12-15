Őszinte vallomást tett a világsztár: hatszor nézett szembe a rettegett kórral

Őszintén vallott az egészségügyi problémáiról és küzdelmeiről a hollywoodi világsztár. Hugh Jackman, akit a legtöbben az X-Men filmek Rozsomákjaként ismerhetnek, a Howard Stern Show-nak nyilatkozva beszélt arról, ahogy nem egyszer szembenézett egy súlyos betegséggel, mialatt arra biztatott mindenkit, figyeljenek a jelekre és tünetekre, illetve védekezzenek is a kórral szemben.

Őszintén vallott egészségügyi küzdelméről Hugh Jackman / Fotó: PA Images / Northfoto

Hugh Jackman elmondta, az évek során hatszor is bőrrákot diagnosztizáltak nála

A sztárnak abból a szempontból szerencséje volt, hogy minden egyes alkalommal a rák egy kevésbé súlyos típusában szenvedett, ugyanakkor nem győzte hangsúlyozni, mennyire fontos, hogy az emberek tisztában legyenek a napozás veszélyeivel, kivált, ha a világ egy melegebb pontján élnek.

Nagyjából hatszor volt bőrrákom, aminek három típusa van. A melanóma a legrosszabb, de a laphámsejtes sem a legjobb. Nekem a harmadik, a bazálsejtes bőrrákom volt

- magyarázta el az ausztrál színész, hozzátéve, bár ez a típus viszonylag veszélytelen, annak a kockázata viszont, hogy a rák továbbterjed, itt is fennáll.

Ha nem távolítják el időben, akkor bejut a csontjaidba, és akkor ki kell venni a csontot

- hívta fel rá a figyelmet Jackman, mialatt arra figyelmeztetett, a leégés nem játék, és akár egyetlen alkalomnak is nagyon súlyos következményei lehetnek.

Mivel Ausztráliában nőttem fel, mindig is magas kockázatnak voltam kitéve. De mindenkinek ki kellene vizsgáltatnia magát. Szerintem ez a legmegelőzhetőbb rákfajta

- tette hozzá a sztár, aki még egy korábbi nyilatkozatában elárulta, azelőtt sosem használt fényvédőt, ami miatt még nagyobb veszélynek tette ki magát.

Hugh Jackman őszintén vallott arról is, hogy még azután sem tett le a barnulásról, miután egyszer már átesett a bőrrákon.

Még az első bőrrák után is arra gondoltam: ’De jó lenne lebarnulni egy kicsit, amikor elutazom!’ Ma már nem is értem, mi járt a fejemben. Azt gondolom: te egy idióta vagy… Legyél inkább a sápadt fickó. Kit érdekel?

- tette hozzá Hugh Jackman, aki ma már rendszeresen, három havonta jár szűrővizsgálatokra – írja a Unilad.