„Szégyen…” – Harry herceg a kamerák előtt égette be magát, celebkedése már Amerikában is ciki

Újabb botrány van kialakulóban Harry herceg körül. Vilmos öccse ugyanis a minap sokak meglepetésére részt vett Stephen Clobert esti talkshowjában, ahol több kínos pillanatot is okozott magának egyes szakértők szerint. Mark Borkowski, az Egyesült Királyság egyik vezető PR-osa ugyanis közölte, a herceg viselkedése a műsorban csakis azt mutatta, hogy ő és Meghan teljesen letértek a "királyi" útról celeb státuszuk hajszolása érdekében.

Újabb botrány van kialakulóban Harry herceg körül Fotó: Northfoto / hot! magazin

Harry herceg ismét kínos pillanatokat okozott magának

Az Amerikában élő herceg helyzetét nehezíti, hogy talkshows megjelenése pont akkor került levetítésre, amikor feleségének apja Thomas, (akivel ugyan Meghan nincs jóban), épp az életéért küzd egy Fülöp-szigeteki kórházban, miután sürgősségi műtéten esett át.

Harry Colbert-féle jelenete nem azért kínos, mert amerikai celebritást hajszol, hanem azért, mert rosszul csinálja. A saját kiváltságaidon való viccelődés csak akkor működik, ha a közönség elhiszi, hogy túlnőttél rajtuk. Harry nem. A poénjai úgy hatnak, mint valakié, aki egy három éve lejárt viccet próbál eladni. Ugyanarra az elhasznált, herceg vagyok, de nem olyan herceg műsorszámra támaszkodik, mintha az önirónia képes lenne lemosni róla a monarchiát. Nem képes

- közölte Borkowski kiemelve, már Amerikában sem számít "újdonságnak" Harry herceg. Hozzátette, Károly és Diana második fia vélhetően egy úgynevezett identitásvákuumban van, ezért a sok kínos szereplés:

Ez a klasszikus identitásvákuum esete. Egy olyan férfié, aki kisétált a királyi gépezetből anélkül, hogy felépített volna magának egy újat. Minden jelenet, minden podcast-fellépés, minden közönségtetszésre épülő beszólás annak a kísérlete, hogy utólag megépítsen egy olyan személyiséget, amit a közönség sosem kért. A problémája fájdalmasan egyszerű. Nem tudod újraalkotni önmagad, miközben még mindig a régi énedre árulsz jegyeket. Ő "csak" Harry akar lenni, de minden poénja attól függ, hogy a közönség tudja, valójában nem az. Egész egyszerűen kétségbeesett lett

- zárta gondolatait a szakértő, írja a DailyMail.