Letartóztatták Greta Thunberg klímaaktivistát

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 23. 19:10
Egy tüntetésen vették őrizetbe a klímaaktivistát. Greta Thunberget egy tiltott szervezet támogatása miatt állították elő.
Őrizetbe vették a klimaaktivistát, Greta Thunberget Londonban. A helyi rendőrség beszámolója szerint egy 22 éves nőt tartóztattak le, a tiltott Palestine Action szervezet támogatása miatt, amely ellentétes a 2000-es Terrorizmus Elleni Törvény 13. szakaszával - írja a Sky News.

Őrizetbe vették a klímaaktivista Greta Thunberget / Fotó: rawpixel.com / Forrás: Freepik.com

Letartóztatták Greta Thunberget

A Prisoners for Palestine tiltakozó csoport által közzétett videóban Greta Thunberg látható, amin egy olyan táblát tart a kezében, amelyen az áll: "Támogatom a Palestine Action foglyait. Ellenzem a népirtást" . Mindez  egy tüntetésen történt az Aspen Insurance belvárosi londoni irodája előtt.

A Palestine Action mozgalmat korábban betiltották az Egyesült Királyságban, miután aktivistái behatoltak egy katonai légibázisra, és megrongáltak két üzemanyag-utántöltő repülőgépet. A brit hatóságok szerint a szervezet nyílt támogatása sérti a 2000-ben elfogadott brit terrorellenes törvényt - írja az Origo.

 

