Letartóztatták Greta Thunberg klímaaktivistát

Őrizetbe vették a klimaaktivistát, Greta Thunberget Londonban. A helyi rendőrség beszámolója szerint egy 22 éves nőt tartóztattak le, a tiltott Palestine Action szervezet támogatása miatt, amely ellentétes a 2000-es Terrorizmus Elleni Törvény 13. szakaszával - írja a Sky News.

Őrizetbe vették a klímaaktivista Greta Thunberget / Fotó: rawpixel.com / Forrás: Freepik.com

Letartóztatták Greta Thunberget

A Prisoners for Palestine tiltakozó csoport által közzétett videóban Greta Thunberg látható, amin egy olyan táblát tart a kezében, amelyen az áll: "Támogatom a Palestine Action foglyait. Ellenzem a népirtást" . Mindez egy tüntetésen történt az Aspen Insurance belvárosi londoni irodája előtt.

Greta Thunberg has been arrested at a Palestine Action protest after expressing support for the proscribed group.



Palestine Action allegedly smashed a female police officer’s back with a sledgehammer. This is who Greta is supporting.



Deport and ban her! pic.twitter.com/8j6NCuAMfO — Chris Rose (@ArchRose90) December 23, 2025

A Palestine Action mozgalmat korábban betiltották az Egyesült Királyságban, miután aktivistái behatoltak egy katonai légibázisra, és megrongáltak két üzemanyag-utántöltő repülőgépet. A brit hatóságok szerint a szervezet nyílt támogatása sérti a 2000-ben elfogadott brit terrorellenes törvényt - írja az Origo.