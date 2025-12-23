Letartóztatták Greta Thunberg klímaaktivistát

Őrizetbe vették a klimaaktivistát, Greta Thunberget Londonban. A helyi rendőrség beszámolója szerint egy 22 éves nőt tartóztattak le, a tiltott Palestine Action szervezet támogatása miatt, amely ellentétes a 2000-es Terrorizmus Elleni Törvény 13. szakaszával - írja a Sky News.
A Prisoners for Palestine tiltakozó csoport által közzétett videóban Greta Thunberg látható, amin egy olyan táblát tart a kezében, amelyen az áll: "Támogatom a Palestine Action foglyait. Ellenzem a népirtást" . Mindez egy tüntetésen történt az Aspen Insurance belvárosi londoni irodája előtt.
A Palestine Action mozgalmat korábban betiltották az Egyesült Királyságban, miután aktivistái behatoltak egy katonai légibázisra, és megrongáltak két üzemanyag-utántöltő repülőgépet. A brit hatóságok szerint a szervezet nyílt támogatása sérti a 2000-ben elfogadott brit terrorellenes törvényt - írja az Origo.
