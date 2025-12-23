Vascsővel támadt egy idős asszonyra egy jászárokszállási nő, majd a pénztárcájával fogta menekülőre

Pénzszerzési célokkal szemelt ki egy nő egy jászárokszállási idős asszonyt, majd egy brutális támadás során ellopta a pénztárcáját. Azonban sokáig nem futhatott, alig három óra alatt elkapták az egyenruhások.

Brutális támadást követett el a jászárokszállási nő / Fotó: Police.hu

Vascsővel támadta meg az idős asszonyt a nő

Rablás büntette miatt hallgattak ki egy 57 éves jászárokszállási nőt a jászberényi tisztek, mivel a megalapozott gyanú szerint december 21-én, 8 és 9 óra között bement egy helyi családi ház konyhájába. Ezt követően egy 90 éves nőt arra szólított fel, hogy adja át a konyhaszekrény zárjának a kulcsát, amit az asszony megtagadott.

A történtek gyorsan eszkalálódtak: a két nő dulakodni kezdett, majd a gyanúsított egy vascsőfélével fejbe vágta áldozatát. Ezután a szekrényt kifeszítette és a sértett pénztárcájával, amiben 36 ezer forint és személyes iratok voltak, menekülőre fogta. Mindeközben a sértett kijutott az udvarra, de mire a szomszédja a segítségére sietett, a nő már eltűnt.

A jászárokszállási és a jászdózsai körzeti megbízott kollégák gyorsaságának köszönhetően viszont alig három óra alatt elkapták és előállították a tettest. A kihallgatás után őrizetbe vették, végül a bíróság 30 napra elrendelte a letartóztatását - közölte a rendőrség.