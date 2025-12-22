Terézvárosi késelés: letartóztattak két tinit - ez vár rájuk

Káosz, döbbenet és rettegés uralkodott december 20-án hajnalban a VI. kerületi Nagymező utcában, ahol mentősök és rendőrök állták körül azt a 15 éves vérbefagyott tinit, akit nem sokkal korábban három fiatal lány támadott meg egy ismert szórakozóhely előtt. Ismeretes, a fiatal egy 15, egy 17 és egy 18 éves lánnyal szólalkozott össze, a vita pedig először veszekedéssé és dulakodássá fajult, végül pedig brutális késelésbe torkollott: a hármasfogat 15 éves tagja ugyanis mellkason szúrta a másik 15 éves kamaszt, miközben a 17 éves társa elvette a mobilját. A terézvárosi késelés mindenkit megrázott a környéken.

A terézvárosi késelés miatt őrizetbe vett három tiniből kettőt letartóztattak, ők javítóintézetbe mennek, míg a 18 éves fiatal nőt bűnügyi felügyelet alá helyezték

Ezt kapták a terézvárosi késelésben érintett tinik

A szemtanúk arról számoltak be, hogy ők csak az ordibálásra és a kétségbeesett segélykiáltásra figyeltek fel, ekkor a lány már vérbe fagyva feküdt a járdán. A szórakozóhely a történtek után azonnal közleményt adott ki, miszerint a dulakodás és a késelés nem a szórakozóhelyen történt:

Nem, nem a Peaches-ben történt az eset! Zárás után egy mellékutcából szóltak a még bent lévő személyzetnek, hogy két nő összebalhézott, természetesen segítettünk, riasztottuk a hatóságokat és segítettük az ő munkájukat is!

- írta ki a szórakozóhely nevében a tulajdonos, Papp Gergely.

Egy fiatal férfi azonban azt állítja, hogy az eset nem egészen így történt: ő több helyen írásban is jelezte, hogy a portások menstruációs vérzésnek hitték a tragédiát, a hatóságokat pedig ő értesítette a kis híján elvérző tinihez.

A kislányt így végül súlyos-életveszélyes állapotban, de életben vitték kórházba, lapunk úgy tudja, hogy állapota jelenleg is válságos. Támadói azonnal eltűntek a helyszínről, azonban nem sokáig: a zsaruk egy órán belül lecsaptak rájuk és őrizetbe vették őket. A Fővárosi Főügyészség ezután részletesen elmesélte a horrorisztikus szurkálás pillanatait:

- A támadó 15 éves lány egy VI. kerületi szórakozóhely előtt dulakodni kezdett egy másik 15 éves lánnyal. Ekkor több ismerősük is jelen volt. Amikor a sértett a földre került, egy 17 éves lány kifosztotta a megtámadottat, kivette a táskájából a mobiltelefonját. Ezután a 17 éves lány és egy 18 éves – már nagykorú – társa is bekapcsolódott a bántalmazásba. A fiatal ezután rántott kést, majd szúrta mellbe a földön sikoltozó tinit. A kést később eltüntették.

Ez alatt a 15 éves támadó elővett egy kést, majd azzal megszúrta a sértett mellkasának bal oldalát, életveszélyes sérülést okozva. Ezután a támadó trió és még két társuk autóval elmenekült a helyszínről, majd a késtől is megszabadultak

- tették hozzá.