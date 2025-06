Budapest Pride: Orbán Viktor a csendes többség hangján szólt

A pride-on egy 15 éves gyermek is megsérült, miközben a felvonulókat nézte, a sérült fiúhoz mentők érkeztek. A betiltott pride-vonulás éppen a Rudas fürdőnél haladt át, mikor a vonulókat néző 15 éves gyerek felmászott az út menti korlátra, hogy jobban lásson, de leesett és megsérült a feje.

De gyermekek kezébe juthattak olyan kiadványok is a pride-on, amelyek feminizáló és maszkulinizáló hormonok szedését népszerűsítik. Ezeket a Soros-hálózathoz köthető Háttér Társaság osztogatta a Budapest Pride-on. A pride-on az úgynevezett Szexpozitív Egyesület is reklámozta magát, amelynek még a weboldalát is csak úgy lehet meglátogatni, ha a látogató nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

Most minden további korlátozás nélkül standoltak a budapesti felvonuláson, ahová egyesek a gyermekeiket is helyesnek tartották kivinni.

A pride-dal egy időben pedig egy önkielégítést végző férfit fogtak a rendőrök Budapest Belvárosában. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) tudatta, hogy a 36 éves férfit, aki egy játszótér közelében önkielégítést végzett egy köztéri padon, elfogták, és az V. Kerületi Rendőrkapitányságra előállították.

Fotó: Hatlaczki Balazs

A Fidesz-frakció közösségi oldalán oszott meg egy videót a botrányos résztvevőkről, a bejegyzéshez pedig azt írták, hogy

erre nincs szükség a budapesti utcákon.

Helytállt a rendőrség

Hivatalosan betiltották a pride-ot, a Szabadság hídnál pedig a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) és a Mi Hazánk Mozgalom ellentüntetői várták az LMBTQ-felvonulás résztvevőit, azonban a rendőrség nem hagyta, hogy káosz alakuljon ki, vagy bármilyen atrocitás történjen.

Az egyenruhások példás módon végezték a munkájukat, ezzel megőrizve a rendet és a biztonságot, még úgy is, hogy a pride törvényellenesen zajlott le.

A rendőrség a fontosabb útvonalakat és kereszteződéseket lezárta, így biztonságban vonulhatott mindenki. A pride-on résztvevő tudósítónk szerint ha a rendőrség időnként nem lépett volna közbe, hogy lassítsa a menetet, nagyobb baj is történhetett volna, mert az emberek egymást taposták.