Ezek a hölgyek nem csak háztartást tudnak jól vezetni – Most kiderül, mi a különbség férfi és női pilóta között

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 13. 14:45
A repülés élménye nemcsak a gépen múlik, hanem azon is, ki ül a pilótafülkében. A legújabb kutatások szerint egy női pilóta stresszes helyzetekben akár pontosabb és következetesebb is lehet, mint férfi társai.
Oroszi Rita
Az utazás élménye sokszor a repülés biztonságán és a pilóta hozzáértésén múlik. De vajon számít-e a nem, amikor a felhők fölé emelkedünk? Egy friss tanulmány szerint egy női pilóta bizonyos helyzetekben akár hatékonyabb is lehet férfi társainál, különösen a nagy nyomás alatti, kritikus pillanatokban.

férfi, vagy női pilóta a jobb?
Egy új kutatás szerit egy női pilóta jobban teljesít nyomás alatt, mint férfi társai.
Fotó: YAKOBCHUK VIACHESLAV / Shutterstock 

Nők a pilótafülkében: nyomás alatt is higgadtak

A Kanadai Waterloo Egyetem kutatói 20 tapasztalt pilótát vizsgáltak repülés-szimulátorok segítségével, miközben különféle vészhelyzeteket kellett kezelniük. A kísérlet részeként a pilóták szemmozgását is követték, így a kutatók pontosan láthatták, mire figyelnek és hogyan reagálnak a kritikus helyzetekben. A feladatok között váratlan motorleállások és nehéz leszállások szerepeltek – mind úgy tervezve, hogy a pilóták stressz-kezelési képességeit teszteljék.

Az eredmények meglepőek: a női pilóták kevesebb hibát követtek el a vezérlőfeladatok során, miközben a stressz szintje emelkedett. Más szóval, a nők következetesebben és pontosabban reagáltak a felmerülő helyzetekre, stabilabb leszállásokat hajtottak végre, és gyorsabban oldották meg a vészhelyzeteket.

A kutatás vezetője, Naila Ayala szerint ez újragondolásra készteti a pilóták értékelését: „Nem feltételezhetjük, hogy két pilóta ugyanazokra a dolgokra figyelve ugyanúgy fog reagálni. Tanulmányunk azt mutatja, hogy a nők jobban képesek megőrizni az irányítást és helyes döntéseket hozni stresszes szituációkban.”

női pilóta egy repülőgép ablakában a futópálya előtt
Vége a sztereotípiák korának: már nem a nem, hanem a tehetség, a rátermettség számít a repülésben is.
Fotó: YAKOBCHUK VIACHESLAV / Shutterstock 

Több nő a pilótafülkében, több biztonság a levegőben

A tanulmány arra is rávilágít, hogy a női és férfi pilótákkal kapcsolatban gyakran meglévő előítéletek és sztereotípiák félrevezetőek lehetnek. A kutatás eredményei szerint a nők a stresszes helyzetekben éppoly jól, vagy akár jobban is teljesíthetnek, mint a férfiak.

Suzanne Kearns, a Waterloo Institute for Sustainable Aeronautics igazgatója szerint a női pilóták teljesítményének megértése segíthet jobb képzési programokat kialakítani, biztonságosabb pilótafülkéket létrehozni, és a légi közlekedést mindenki számára befogadóbbá tenni. Pilótahiány idején különösen fontos, hogy a teljes potenciált kihasználjuk, nemtől függetlenül.

Érdekes, de például a női pilóták aránya még az Egyesült Királyságban is alacsony: a 2019 és 2023 között kiadott engedélyek száma ugyan 26%-kal nőtt (239-ről 301-re), de a nők továbbra is csak a pilóták 10%-át képviselik.

Bronwyn Fraser, a British Women Pilots’ Association titkára hangsúlyozta: „A női pilóták más szemléletet és készségeket hoznak. De az ipar sokkal többről szól, mint magáról a repülésről: mérnökök, légiforgalmi irányítók és fenntarthatósági szakértők is hozzájárulnak a technológiai fejlődéshez és az innovációhoz.”

Az utazó választása: biztonság vagy megszokás?

Bár sok utas számára a pilóta neme kevésbé látható, a kutatások azt sugallják, hogy a női pilóták bizonyos helyzetekben előnyben lehetnek a stresszkezelés és a precíz reagálás terén. A repülés világa tehát egyre inkább azt mutatja: nem a nem, hanem a képességek, a felkészültség és a koncentráció számítanak, amikor biztonságosan a magasba emelkedünk. A légi közlekedés jövője egyre inkább a tehetségen, nem pedig a nemeken alapul.

