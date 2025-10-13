Ezek a hölgyek nem csak háztartást tudnak jól vezetni – Most kiderül, mi a különbség férfi és női pilóta között

Az utazás élménye sokszor a repülés biztonságán és a pilóta hozzáértésén múlik. De vajon számít-e a nem, amikor a felhők fölé emelkedünk? Egy friss tanulmány szerint egy női pilóta bizonyos helyzetekben akár hatékonyabb is lehet férfi társainál, különösen a nagy nyomás alatti, kritikus pillanatokban.
A Kanadai Waterloo Egyetem kutatói 20 tapasztalt pilótát vizsgáltak repülés-szimulátorok segítségével, miközben különféle vészhelyzeteket kellett kezelniük. A kísérlet részeként a pilóták szemmozgását is követték, így a kutatók pontosan láthatták, mire figyelnek és hogyan reagálnak a kritikus helyzetekben. A feladatok között váratlan motorleállások és nehéz leszállások szerepeltek – mind úgy tervezve, hogy a pilóták stressz-kezelési képességeit teszteljék.
Az eredmények meglepőek: a női pilóták kevesebb hibát követtek el a vezérlőfeladatok során, miközben a stressz szintje emelkedett. Más szóval, a nők következetesebben és pontosabban reagáltak a felmerülő helyzetekre, stabilabb leszállásokat hajtottak végre, és gyorsabban oldották meg a vészhelyzeteket.
A kutatás vezetője, Naila Ayala szerint ez újragondolásra készteti a pilóták értékelését: „Nem feltételezhetjük, hogy két pilóta ugyanazokra a dolgokra figyelve ugyanúgy fog reagálni. Tanulmányunk azt mutatja, hogy a nők jobban képesek megőrizni az irányítást és helyes döntéseket hozni stresszes szituációkban.”
A tanulmány arra is rávilágít, hogy a női és férfi pilótákkal kapcsolatban gyakran meglévő előítéletek és sztereotípiák félrevezetőek lehetnek. A kutatás eredményei szerint a nők a stresszes helyzetekben éppoly jól, vagy akár jobban is teljesíthetnek, mint a férfiak.
Suzanne Kearns, a Waterloo Institute for Sustainable Aeronautics igazgatója szerint a női pilóták teljesítményének megértése segíthet jobb képzési programokat kialakítani, biztonságosabb pilótafülkéket létrehozni, és a légi közlekedést mindenki számára befogadóbbá tenni. Pilótahiány idején különösen fontos, hogy a teljes potenciált kihasználjuk, nemtől függetlenül.
Érdekes, de például a női pilóták aránya még az Egyesült Királyságban is alacsony: a 2019 és 2023 között kiadott engedélyek száma ugyan 26%-kal nőtt (239-ről 301-re), de a nők továbbra is csak a pilóták 10%-át képviselik.
Bronwyn Fraser, a British Women Pilots’ Association titkára hangsúlyozta: „A női pilóták más szemléletet és készségeket hoznak. De az ipar sokkal többről szól, mint magáról a repülésről: mérnökök, légiforgalmi irányítók és fenntarthatósági szakértők is hozzájárulnak a technológiai fejlődéshez és az innovációhoz.”
Bár sok utas számára a pilóta neme kevésbé látható, a kutatások azt sugallják, hogy a női pilóták bizonyos helyzetekben előnyben lehetnek a stresszkezelés és a precíz reagálás terén. A repülés világa tehát egyre inkább azt mutatja: nem a nem, hanem a képességek, a felkészültség és a koncentráció számítanak, amikor biztonságosan a magasba emelkedünk. A légi közlekedés jövője egyre inkább a tehetségen, nem pedig a nemeken alapul.
