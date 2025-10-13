Ezek a hölgyek nem csak háztartást tudnak jól vezetni – Most kiderül, mi a különbség férfi és női pilóta között

Az utazás élménye sokszor a repülés biztonságán és a pilóta hozzáértésén múlik. De vajon számít-e a nem, amikor a felhők fölé emelkedünk? Egy friss tanulmány szerint egy női pilóta bizonyos helyzetekben akár hatékonyabb is lehet férfi társainál, különösen a nagy nyomás alatti, kritikus pillanatokban.

Egy új kutatás szerit egy női pilóta jobban teljesít nyomás alatt, mint férfi társai.

Fotó: YAKOBCHUK VIACHESLAV / Shutterstock

Nők a pilótafülkében: nyomás alatt is higgadtak

A Kanadai Waterloo Egyetem kutatói 20 tapasztalt pilótát vizsgáltak repülés-szimulátorok segítségével, miközben különféle vészhelyzeteket kellett kezelniük. A kísérlet részeként a pilóták szemmozgását is követték, így a kutatók pontosan láthatták, mire figyelnek és hogyan reagálnak a kritikus helyzetekben. A feladatok között váratlan motorleállások és nehéz leszállások szerepeltek – mind úgy tervezve, hogy a pilóták stressz-kezelési képességeit teszteljék.

Az eredmények meglepőek: a női pilóták kevesebb hibát követtek el a vezérlőfeladatok során, miközben a stressz szintje emelkedett. Más szóval, a nők következetesebben és pontosabban reagáltak a felmerülő helyzetekre, stabilabb leszállásokat hajtottak végre, és gyorsabban oldották meg a vészhelyzeteket.

A kutatás vezetője, Naila Ayala szerint ez újragondolásra készteti a pilóták értékelését: „Nem feltételezhetjük, hogy két pilóta ugyanazokra a dolgokra figyelve ugyanúgy fog reagálni. Tanulmányunk azt mutatja, hogy a nők jobban képesek megőrizni az irányítást és helyes döntéseket hozni stresszes szituációkban.”

Vége a sztereotípiák korának: már nem a nem, hanem a tehetség, a rátermettség számít a repülésben is.

Fotó: YAKOBCHUK VIACHESLAV / Shutterstock

Több nő a pilótafülkében, több biztonság a levegőben

A tanulmány arra is rávilágít, hogy a női és férfi pilótákkal kapcsolatban gyakran meglévő előítéletek és sztereotípiák félrevezetőek lehetnek. A kutatás eredményei szerint a nők a stresszes helyzetekben éppoly jól, vagy akár jobban is teljesíthetnek, mint a férfiak.

Suzanne Kearns, a Waterloo Institute for Sustainable Aeronautics igazgatója szerint a női pilóták teljesítményének megértése segíthet jobb képzési programokat kialakítani, biztonságosabb pilótafülkéket létrehozni, és a légi közlekedést mindenki számára befogadóbbá tenni. Pilótahiány idején különösen fontos, hogy a teljes potenciált kihasználjuk, nemtől függetlenül.