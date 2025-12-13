Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Otília, Luca névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kiderült: ez vár a letartóztatott felnőttfilmesre, Bonnie Blue-ra Balin

Bonnie Blue
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 13. 21:00
Baliletartóztatás
Kitilltás és pénzbírság jár a mutatványozásért.
B. V.
A szerző cikkei

Mint arról korábban beszámoltunk, a helyi szabályok megsértése miatt legújabb szexkísérlete során letartóztatták a hírhedt felnőttfilmes sztárt, Bonnie Blue-t, akiről az első hírek arról szóltak, hogy akár börtönbe is kerülhet. Most azonban kiderült, hogy a bírósággal megegyezve, pénzbüntetéssel és 10 évre szóló, Baliból való kitiltással megúszta szexbuszos buliját, amely során éppen leérettségizett fiatalokkal "élvezte az életet". 

Kiderült: ez vár a letartóztatott felnőttfilmesre Balin.
Kiderült: ez vár a letartóztatott felnőttfilmesre Balin Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Kiderült: ez vár a letartóztatott felnőttfilmesre Balin

A 26 éves OnlyFansest, valódi nevén Tia Billinger mindössze 9 fontot, kb. 4 ezer forintot kellett fizessen kitiltása mellett a mutatványáért, amivel felháborította a helyieket. A bíróságon tárgyalása során levetítették azokat a felvételeket, amelyeken a BangBus-szal utazik az indonéz szigeten.

Baliban Bonnie Blue-nak turistaként kellett volna utaznia, ehelyett tartalmat gyártott. Feketelistára kerülnek, és legalább 10 évig nem léphetnek be Indonéziába. Ez az időszak akár meg is hosszabbítható 

- közölte a helyi rendőrség azok után, hogy a tárgyaláson kívül Bonnie állítólag több oda nem illő megjegyzést is tett az újságíróknak, majd rajongóit a tőle megszokott  köszöntéssel üdvözölte, írja a DailyStar.

 

A tartalomkészítőt múlt csütörtökön vették őrizetbe, miután feldühödött helyiek értesítették a hatóságokat arról, hogy egy teherautót bérelt, amellyel a turisták által kedvelt területeken közlekedett, miközben „éppen nagykorú” diákokkal rögzített explicit tartalmakat. A rendőrség kamerákat, egy doboz óvszert, síkosítót, kilenc tintanyakláncot, pendrive-okat és két levél Viagrát foglalt le, amelyek közül néhányon állítólag használat nyomai voltak. 

Bonnie-t ekkor arra figyelmeztették, hogy akár 15 év börtön és 270 ezer fontos, 118 millió forintos bírság is várhat rá, ha vádat emelnek ellene és bűnösnek találják, miután Indonéziában a pornográf tartalom előállítása és még a megtekintése is illegális.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu