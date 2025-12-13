Kiderült: ez vár a letartóztatott felnőttfilmesre, Bonnie Blue-ra Balin

Mint arról korábban beszámoltunk, a helyi szabályok megsértése miatt legújabb szexkísérlete során letartóztatták a hírhedt felnőttfilmes sztárt, Bonnie Blue-t, akiről az első hírek arról szóltak, hogy akár börtönbe is kerülhet. Most azonban kiderült, hogy a bírósággal megegyezve, pénzbüntetéssel és 10 évre szóló, Baliból való kitiltással megúszta szexbuszos buliját, amely során éppen leérettségizett fiatalokkal "élvezte az életet".

Kiderült: ez vár a letartóztatott felnőttfilmesre Balin Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A 26 éves OnlyFansest, valódi nevén Tia Billinger mindössze 9 fontot, kb. 4 ezer forintot kellett fizessen kitiltása mellett a mutatványáért, amivel felháborította a helyieket. A bíróságon tárgyalása során levetítették azokat a felvételeket, amelyeken a BangBus-szal utazik az indonéz szigeten.

Baliban Bonnie Blue-nak turistaként kellett volna utaznia, ehelyett tartalmat gyártott. Feketelistára kerülnek, és legalább 10 évig nem léphetnek be Indonéziába. Ez az időszak akár meg is hosszabbítható

- közölte a helyi rendőrség azok után, hogy a tárgyaláson kívül Bonnie állítólag több oda nem illő megjegyzést is tett az újságíróknak, majd rajongóit a tőle megszokott köszöntéssel üdvözölte, írja a DailyStar.