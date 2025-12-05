Botrány: drogot csempészett, letartóztatták az Emily Párizsban sztárját

A legújabb információk szerint az Emily Párizsban sztárját, Jeremy O. Harrist Japánban tartóztatták le kábítószercsempészés gyanúja miatt. A népszerű Netflix-sorozat színészét, a helyi média szerint az okinawai Naha repülőtéren tartóztatták fel, majd vették őrizetbe.
A 36 éves, Tony-díjra jelölt drámaíró válltáskájában kristályos anyagot találtak. Az anyag pozitív eredményt mutatott MDMA-ra, aminek 780 mg volt a súlya: ez jelentősen meghaladja egy átlagos rekreációs dózist. Az okinawai ügyészek büntetőfeljelentést kaptak a vámhatóságtól. A japán tisztviselők egyelőre nem erősítették meg, hogy a színész tett-e vallomást vagy szerzett-e jogi képviseletet időközben. A színész november 16. óta van őrizetben. A nyomozás továbbra is folyamatban van.
A színészt a Red Sea International Film Festivalon várták volna Szaúd-Arábiában, hogy támogassa az Erupcja című filmet, amelyben Charli XCX mellett szerepel. A filmben írói és produceri kreditekkel is rendelkezik. Végül a tervezett megjelenését csendben eltávolították a fesztivál programjából, és a szervezők semmilyen magyarázatot nem adtak - írja a The Sun.
A színész az Emily Párizsban visszatérő szereplője: Grégory Elliott Duprée-ként láthattuk a Netflix sikeres sorozatában.
Japán a világ egyik legszigorúbb drogtörvényével rendelkezik: a hatóságok még a legapróbb mennyiségű birtoklást is komolyan üldözik. Az ország arról is ismert, hogy a gyanúsítottakat a nyomozások alatt hosszú ideig fogva tartja. A drogbűncselekményekért többéves börtönbüntetés is kiszabható.
