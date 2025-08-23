Tragédia a forgatáson: abba kellett hagyni a magyarok egyik kedvenc sorozatát

Diego Borella, a Netflixen nagy sikerű Emily Párizsban című sorozat rendezőasszisztense meghalt a sorozat ötödik évadának forgatása során Velencében. A 47 éves Borella állítólag a rémült stáb szeme láttára esett össze, miközben a közelgő évad utolsó jeleneteinek forgatására készült.

Fotó: ZUMAPRESS.com

A La Repubblica beszámolója szerint a mentősök csütörtök este 7 óra körül siettek a város történelmi Hotel Danieli szállodájába, de már nem tudták megmenteni az életét. A lap hozzáteszi, hogy feltételezések szerint Borella szívrohamban halt meg.

Úgy tudni, hogy a tragédiát követően az Emily Párizsban forgatását ideiglenesen felfüggesztették.

Borella 1978-ban született Velencében, és elismert rendező és író volt, aki a világ számos városában, többek között Rómában, Londonban és New Yorkban is tanult. Közösségi oldalai szerint sikeresen publikál meséket, haiku-kat és színdarabokat.

Az Emily Párizsban ötödik évadának forgatása augusztus 15-én kezdődött Velencében, és hétfőn kellett volna befejeződnie. Mindez azután történt, hogy a Netflix bejelentette, hogy az ötödik évad december 18-án jelenik meg.