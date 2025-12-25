Megrázó felvételen az egykori gyereksztár: hajléktalan lett

Ahogy korábban írtuk, napvilágra került egy szívszorító videó az egykori Nickelodeon-sztárról, Tylor Chase-ről Kalifornia állam Riverside városának utcáin bóklászva. A 36 éves színész 2004 és 2007 között alakította Martin Qwerly-t a Ned’s Declassified School Survival Guide című sorozatban. A rajongókat teljesen lesokkolta a felvétel, amit eredetileg még szeptemberben osztottak meg a közösségi oldalakon.

Az egykori Nickelodeon-sztár, Tylor Chase hajléktalanként éli mindennapjait Los Angeles utcáin / Fotó: pexels.com (Illusztráció)

Egykori Nickelodeon-sztár élete teljesen megváltozott

A színészről közzétett videó pillanatok alatt bejárta a világhálót. Az ősz elején megosztott felvételen jól látható, hogy az egykor fénykorát élő színész teljesen elhanyagolva, szívszorító állapotban éli mindennapjait Los Angeles utcáin. A felvétel készítője sem hitt a szemének, hiszen ő maga is rákérdezett a férfinél, hogy ő szerepelt-e a Disney Chanel-en, miután a teljes nevét elmondta.

A X-en közzétett szívszorító felvétel alatt több rajongó aggodalmát fejezte ki az egykori gyereksztár miatt.

A hollywoodi ipar beteg

- írta egy hozzászóló.

Komolyan, hogyan tudod csak úgy felvenni őt a legrosszabb pillanatában? Valószínűleg nem is akarta, hogy így lássák. Semmi szíved nincs

- írta kritikus sorait egy másik hozzászóló a videó készítőjéről.

A rajongók a videó elterjedése óta GoFundMe-gyűjtést indítottak a volt színész megsegítésére. Az oldal állítólag több mint 1200 dollárt gyűjtött össze, mielőtt Chase édesanyja leállíttatta volna.

Tylornak orvosi ellátásra van szüksége, nem pénzre. De ezt elutasítja. Értékelem az erőfeszítést, de a pénz nem lenne a javára. Több telefont is vettem már neki, de egy-két napon belül elveszíti őket. Nem tudja egyedül kezelni a pénzt a gyógyszereire

- magyarázta az édesanyja.

Több, egykori színész kolléga Devon Werkheiser, Lindsey Shaw és Daniel Curtis Lee szólalt fel segítő és megértő jelleggel az egykori sztár mellett, akik megfogadták, hogy minden tőlük telhető módon megpróbálnak segíteni a férfin -írja a New York Post.

Az egykori Nickelodeon-sztár videója az alábbiakban megtekinthető!