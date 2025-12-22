Szívszorító videó látott napvilágot: hajléktalanná vált az egykori gyereksztár

Megrázó felvétel készült a Nickelodeon egykori gyereksztárjáról, Tylor Chase-ről, amint hajléktalanként járja Los Angeles utcáit. A ma már 36 éves Chase-t, aki a 2000-es években alakította Martin Qwerlyt a Ned's Declassified School Survival Guide című műsorban, idén szeptemberben kétségbeejtő állapotban kapták lencsevégre Riverside-ban.

Tylor Chase, egykori gyereksztár kétségbeejtő körülmények között él / Fotó: YouTube

Kétségbeejtő helyzetben találtak rá Tylor Chase-re

A nő, aki a videót készítette, megkérdezte Chase-től, korábban a Disney Channelen szerepelt-e, mire a férfi kijavította, hogy a Nickelodeonon, majd a teljes nevét is elárulta.

A videó mély szomorúságot váltott ki, miután megosztották a közösségi médiában, köztük Chase egykori színésztársai is megdöbbenésüket fejezték ki a férfi helyzetével kapcsolatban. Devon Werkheiser, Daniel Curtis Lee és Lindsey Shaw szeptember 24-én a Ned's Declassified Podcast Survival Guide című műsorában foglalkoztak a hírrel. Werkheiser ekkor elmondta, hogy bár nem tetszik neki, ahogy Chase-t egy ennyire sebezhető pillanatban kapták el, úgy vélte, a videót közzétett nőnek alapvetően helyén volt a szíve.

Fájdalmas és sokkoló látni, hol tart most... Nehéz látni, hogy valaki, akit ismersz és szeretsz az életed egy igazán különleges időszakából, annak most itt tart jelenleg az élete

- tette hozzá.

Az arizonai születési Tylor Chase színászi pályafutása tinédzserkorában vette kezdetét, a 2000-es évek elején. A legtöbben Qwerly szerepéről ismerik, de emellett játszott a 2005-ös Everybody Hates Chris-ben, valamint Young Adam szerepében is feltűnt a 2008-as James Franco által készített Good Time Max című filmben - írja a Daily Mail.