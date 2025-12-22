Lesújtó diagnózist kapott a gyönyörű modell, azonnal műteni kellett

A tehetséges szupermodell őszintén beszélt súlyos egészségügyi problémájáról, amely túlterhelte a szívét és tönkretette a tüdejét. Anok Yai elárulta, hogy a diagnózis után semmi mással nem tudott foglalkozni, csak gyógyulásával.

A szupermodell kegyetlen diagnózist kapott

Fotó: Fotó: Freepik.com/Illusztráció

A diagnózis megváltoztatta a modell életét

A 28 éves modell, aki elnyerte Az Év modellje díjat is, december 19-én beszélt őszintén betegségéről közösségi oldalán.

Az elmúlt egy évben ezzel a csendes küzdelemmel foglalkoztam

- közölte.

Kiderült ugyanis, hogy egy veleszületett rendellenessége van, ami túlterheli a szívét és tüdejét. Bejegyzésében közzétett fotóin is látszik, ahogy a modell a kórházi ágyán fekszik és oxigént kap, miután megműtötték.

A köhögés mellkasi fájdalommá, véres köhögési rohamokká, majd időnként légzési nehézségekké alakult át

- idézi szavait a People.

Bár egy ideig nem vett tudomást problémájáról, egy ponton eltökélte, hogy megtalálja a megfelelő orvost. Pontos diagnózisát nem hozta nyilvánosságra, de azt igen, hogy tüdőműtéten esett át.

Az American Lung Association szerint a robotikus mellkassebészet egyfajta minimális invazív eljárás, amelyet egyes tüdőrákos esetekben is alkalmaznak. Ez a módszer használható az adott, beteg tüdőszövet és a környező nyirokcsomók eltávolítására.

A modell köszönetet mondott a műtétje után az ápolóknak, orvosoknak, valamint barátainak és családjának, hogy ott voltak mellette és ők lehettek az elsők, akiket megpillanthatott, miután felébredt az altatásból.

Bejegyzéséhez számos híresség küldte el jókívánságait.

Szeretetet, fényt és gyógyulást küldök neked... Isten óvjon és védjen meg téged

- írta a szupermodell, Naomi Campbell.