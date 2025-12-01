„Csak éljük túl ezt a telet…” – kilátástalan helyzetben a csorvási család

A Békés vármegyei Csorvás egyik kis utcájában, egy szerény, hideg házban él Karajcsovics Beáta, kisfia, Milán és férje, Laci. A tél minden évben komoly próbatétel számukra, de idén különösen súlyos helyzetbe kerültek: Beáta és ötéves kisfia, Milán is beteg, miközben a család a betegségben és mélyszegénységben próbál boldogulni.
A család mindennapjait az anyagi ellehetetlenülés súlyosbítja. A házban sokszor üres a hűtő, miközben a havi rezsiköltség meghaladja a 200 ezer forintot.
Munkanélküli segélyt és családi pótlékot kapunk, így összesen nagyjából 30 ezer forint érkezik. A többit valahogy a semmiből kell előteremteni
– mondja Bea, akinek férje, Laci, alkalmi munkákból próbálja fenntartani a háztartást.
A helyzetüket súlyosbítja Beáta egészségi állapota, ami miatt nem tud dolgozni. Gerincsérvvel küzd, és daganat gyanúja miatt is vizsgálják. Közben lelkileg is nehéz időszakon megy keresztül: hónapok óta pszichiátriai kezelés alatt áll.
Hat hónapja a kezeim között halt meg édesanyám… tüdőrákban. Felakadt a szeme, összeomlott a tüdeje. Még most is remegek, ha rágondolok
– meséli megtörten.
A gyász terhe különösen nagy számára: egy évvel korábban az édesapját is elveszítette. Laci sem tud támaszra számítani, szülei szintén elhunytak.
A férjem apukája még egy 28 milliós tartozást is a nyakunkba akasztott. Adósságspirálba kerültünk
– mondja Beáta.
Emellett Milán szív- és vesebetegséggel küzd, állapota pedig folyamatos orvosi ellenőrzést igényel.
Bőrbetegsége is van, sokszor szenved. A műtétet nem merjük vállalni, mert szívelégtelenség miatt túl nagy a kockázat
– teszi hozzá.
A család életében a remény gyakran csak pillanatokra csillan fel. Beáta korábban a konzervgyárban dolgozott, de ma már csak a dinnyeszezont várja, amikor nyáron pár hónapra biztos keresethez jut. Reméli addigra jobb állapotba kerül. Télen azonban szinte lehetetlen megélniük.
Csak remélem, hogy lesz idén karácsonyfánk… kenyérre sem mindig futja, szóval a fa nem is fontos, csak legyen mit ennünk
– mondja Beáta, kezében szorongatva Milán kabátját.
Milán novemberben lett 5 éves. Nem tudtam neki még egy tortát sem sütni…
– mondja könnyeivel küszködve az anyuka.
A kisfiú nemrég életveszélyes állapotba került:
Volt olyan, hogy majdnem meghalt… Szegedre vitték, ott stabilizálták. Még mindig nem tudjuk, mitől vannak a légzéskimaradásai
– teszi hozzá.
A család helyzete kilátástalan, de nem vesztették el teljesen a reményt.
Csak szeretnénk túlélni ezt a telet. Nincs pénzünk, nincs fenyőfa… de ha ennivaló lenne, már az is karácsony lenne nekünk
– mondja Beáta, miközben Milán kezét szorítja.
Érdekel még hasonló történet? Nézd meg videón!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.