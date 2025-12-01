„Csak éljük túl ezt a telet…” – kilátástalan helyzetben a csorvási család

A Békés vármegyei Csorvás egyik kis utcájában, egy szerény, hideg házban él Karajcsovics Beáta, kisfia, Milán és férje, Laci. A tél minden évben komoly próbatétel számukra, de idén különösen súlyos helyzetbe kerültek: Beáta és ötéves kisfia, Milán is beteg, miközben a család a betegségben és mélyszegénységben próbál boldogulni.

Beáta reméli, hogy valahogyan segítséget tud kapni. A betegség és a szegénység ellen küzd ez a család (Fotó: olvasói)

"Remélem, hogy lesz idén karácsonyfánk… de csak legyen mit ennünk" – betegséggel és mélyszegénységgel is meg kell küzdenie a családnak

A család mindennapjait az anyagi ellehetetlenülés súlyosbítja. A házban sokszor üres a hűtő, miközben a havi rezsiköltség meghaladja a 200 ezer forintot.

Munkanélküli segélyt és családi pótlékot kapunk, így összesen nagyjából 30 ezer forint érkezik. A többit valahogy a semmiből kell előteremteni

– mondja Bea, akinek férje, Laci, alkalmi munkákból próbálja fenntartani a háztartást.

A helyzetüket súlyosbítja Beáta egészségi állapota, ami miatt nem tud dolgozni. Gerincsérvvel küzd, és daganat gyanúja miatt is vizsgálják. Közben lelkileg is nehéz időszakon megy keresztül: hónapok óta pszichiátriai kezelés alatt áll.

Hat hónapja a kezeim között halt meg édesanyám… tüdőrákban. Felakadt a szeme, összeomlott a tüdeje. Még most is remegek, ha rágondolok

– meséli megtörten.

A gyász terhe különösen nagy számára: egy évvel korábban az édesapját is elveszítette. Laci sem tud támaszra számítani, szülei szintén elhunytak.

A férjem apukája még egy 28 milliós tartozást is a nyakunkba akasztott. Adósságspirálba kerültünk

– mondja Beáta.

Emellett Milán szív- és vesebetegséggel küzd, állapota pedig folyamatos orvosi ellenőrzést igényel.

Bőrbetegsége is van, sokszor szenved. A műtétet nem merjük vállalni, mert szív­elégtelenség miatt túl nagy a kockázat

– teszi hozzá.

A család életében a remény gyakran csak pillanatokra csillan fel. Beáta korábban a konzervgyárban dolgozott, de ma már csak a dinnyeszezont várja, amikor nyáron pár hónapra biztos keresethez jut. Reméli addigra jobb állapotba kerül. Télen azonban szinte lehetetlen megélniük.

Csak remélem, hogy lesz idén karácsonyfánk… kenyérre sem mindig futja, szóval a fa nem is fontos, csak legyen mit ennünk

– mondja Beáta, kezében szorongatva Milán kabátját.

Milán novemberben lett 5 éves. Nem tudtam neki még egy tortát sem sütni…

– mondja könnyeivel küszködve az anyuka.