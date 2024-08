Hogy mi? 20 évet letagadhatna a kétezres évek szupersztárja – szexi videó

Egészen hihetetlen videót osztott meg közösségi oldalán Christina Aguilera. Az egykori tinisztárt, aki ugyan Amerikában már gyerekként is nagy karriert csinált, a kilencvenes évek legvégén ismerte meg a világ, amikor kiadta első lemezét. A Britney Spears nagy riválisaként is számon tartott énekesnő posztere szinte minden harmadik kamasz szobájában ki volt ragasztva, ő pedig csak úgy ontotta magából a slágereket. Nos, azóta persze jó pár év eltelt, ő pedig ugyan máig aktívan zenél, nem is kis sikerrel, ugyanakkor nincs annyira reflektorfényben, mint két évtizeddel ezelőtt volt. És akkor térjünk is vissza a friss videóra! Ennek tanúsága szerint ugyanis a mára már kétgyermekes, 43 éves Christina Aguilera bizony jó pár évet letagadhatna korából!

Itt pedig pár fotó egy friss címlapfotózásról: