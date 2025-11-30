Britney Spears menekülne a családja elől: itt akar új életet kezdeni

Britney Spears menekülni szeretne a családi és személyes drámái elől, és legszívesebben meg sem állna az Egyesült Királyságig, amiben egy közeli barátja is szívesen segítene.
Nehéz hónapok állnak Britney Spears mögött, miután exférje, Kevin Federline memoárja miatt pletykák hada lepte el az internetet. Egy közülük azt hirdeti, hogy fiai összefogtak Britney apjával, Jamie-vel, hogy tárgyalásokat folytassanak Spears jólétéről. A frusztrált pophercegnő most azt mondja a barátainak, hogy az Egyesült Királyságban szeretne élni a családi és személyes drámák miatt. A költözés másik lehetséges oka lehet, hogy az énekesnő retteg attól, hogy apja - két fia támogatásával - beavatkozhat az életébe. Britney erről úgy vélekedik, hogy "a pokol előbb fog befagyni", mielőtt apja, Jamie ismét átvenné az irányítást az énekesnő élete felett.
A popsztár fiai egyébként hosszú idő után békültek ki nagyapjukkal. Jamie egy fertőzés miatt nagyon beteg lett, ráadásul az egyik lábát is amputálni kellett. A férfi úgy tudni, tartja a kapcsolatot Britney édesanyjával, Lynne-nel és volt férjével, Kevin Federline-nal is, és szeretné, ha Britney-vel is helyrehozhatná a tönkrement kapcsolatukat, de mindezek fényében ez lehetetlennek tűnik, állítja a közeli forrás.
A 43 éves énekesnőt mélyen aggasztja, hogy családtagjai, köztük apja, anyja, valamint gyermekei, Sean Preston és Jayden James, kifejezték azon vágyukat, hogy Britneynek professzionális orvosi ellátást és segítséget szerezzenek. A forrás azt mondta a költözésről:
Britney úgy érzi, valódi kapcsolata van az Egyesült Királysággal. Tizenéves korában Diana hercegnő nagy hatással volt az életére, és megszállottan viselkedett fiai, Vilmos és Harry iránt. Imád mindent, ami a királyi családdal kapcsolatos, és azt mondta, hogy időt akar szánni arra, hogy megnézze az ottani látnivalókat. Online fogyasztja a londoni látnivalókról szóló híreket. És mindig büszke volt arra is, hogy jól tudja utánozni az angol akcentust.
A sztár életében ez az új fordulat mindössze néhány héttel azután történt, hogy volt férje, Kevin Federline aggodalmát fejezte ki Britney jóléte miatt.
A családtagok több mint egy éve aggódnak Britney kiszámíthatatlan viselkedése miatt – beleértve a késekkel táncoló és meztelen online bejegyzéseket is. A bennfentes most egyedülálló betekintést nyújtott a sztár stresszes helyzetébe – és a menekülési terveibe. Állítása szerint az énekesnő jelenlegi álma, hogy Londonba költözhessen, mert jelenleg hatalmas nyomást érez az ő érte aggódó emberek miatt. Szerinte Britney csak élvezni szeretné az életet és megtartani a kapcsolatot a fiaival, még ha ez lehetetlennek is tűnik. Azt is megemlítette, hogy Britney retteg attól, hogy családja a bíróságot felhasználva próbálja majd visszavenni az élete felett az irányítást - olvasható a The Sun cikkében.
