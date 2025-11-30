Britney Spears menekülne a családja elől: itt akar új életet kezdeni

Britney Spears menekülni szeretne a családi és személyes drámái elől, és legszívesebben meg sem állna az Egyesült Királyságig, amiben egy közeli barátja is szívesen segítene.

Britney Spears Nagy-Britanniáig menekülne, hogy kikerüljön a rátelepedő családja markából

Fotó: Chris DELMAS / VISUAL Press Agency / Northfoto

Britney Spears nem bírja a ránehezedő nyomást

Nehéz hónapok állnak Britney Spears mögött, miután exférje, Kevin Federline memoárja miatt pletykák hada lepte el az internetet. Egy közülük azt hirdeti, hogy fiai összefogtak Britney apjával, Jamie-vel, hogy tárgyalásokat folytassanak Spears jólétéről. A frusztrált pophercegnő most azt mondja a barátainak, hogy az Egyesült Királyságban szeretne élni a családi és személyes drámák miatt. A költözés másik lehetséges oka lehet, hogy az énekesnő retteg attól, hogy apja - két fia támogatásával - beavatkozhat az életébe. Britney erről úgy vélekedik, hogy "a pokol előbb fog befagyni", mielőtt apja, Jamie ismét átvenné az irányítást az énekesnő élete felett.

A popsztár fiai egyébként hosszú idő után békültek ki nagyapjukkal. Jamie egy fertőzés miatt nagyon beteg lett, ráadásul az egyik lábát is amputálni kellett. A férfi úgy tudni, tartja a kapcsolatot Britney édesanyjával, Lynne-nel és volt férjével, Kevin Federline-nal is, és szeretné, ha Britney-vel is helyrehozhatná a tönkrement kapcsolatukat, de mindezek fényében ez lehetetlennek tűnik, állítja a közeli forrás.

A 43 éves énekesnőt mélyen aggasztja, hogy családtagjai, köztük apja, anyja, valamint gyermekei, Sean Preston és Jayden James, kifejezték azon vágyukat, hogy Britneynek professzionális orvosi ellátást és segítséget szerezzenek. A forrás azt mondta a költözésről:

Britney úgy érzi, valódi kapcsolata van az Egyesült Királysággal. Tizenéves korában Diana hercegnő nagy hatással volt az életére, és megszállottan viselkedett fiai, Vilmos és Harry iránt. Imád mindent, ami a királyi családdal kapcsolatos, és azt mondta, hogy időt akar szánni arra, hogy megnézze az ottani látnivalókat. Online fogyasztja a londoni látnivalókról szóló híreket. És mindig büszke volt arra is, hogy jól tudja utánozni az angol akcentust.

A sztár életében ez az új fordulat mindössze néhány héttel azután történt, hogy volt férje, Kevin Federline aggodalmát fejezte ki Britney jóléte miatt.