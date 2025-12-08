Sokkoló videóval jelentkezett Britney Spears, ez mindenen túltesz

Britney Spears ismét aggasztó felvételt tett közzé Instagramon. A pophercegnő nemrég ünnepelte 44. születésnapját, ami talán csak még zavarba ejtőbbé teszi legújabb videóját.
Az énekesnő ezúttal egy hajón pózolt bikiniben és napszemüvegben. Egy ponton kicsit lejjebb is tolta a bugyiját, valamit összenyomta melleit, majd kibontotta bikinifelsőjét. Szerencsére a felvételnek vége szakadt, mielőtt komolyabb villantásra sor kerülhetett volna, a jelenet azonban így is egy a sok közül, ami aggodalmat kelt a követőkben. Britney azt is bevallotta a posztolás során, hogy megütötte magát a hajón, ez azonban nem vette el a kedvét a pikáns tartalmak készítésétől.
Britney Spears botrányaitól hangos a sajtó. Itt arról is írtunk, hogy egy átmulatott éjszaka után, szörnyű állapotban látták volán mögé ülni, és kis híján balesetet okozott.
