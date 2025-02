Ariana Grande sokkoló felvételt osztott meg

Ariana Grande hosszú évek óta szenved a PTSD nevű betegségben, ami a 2017-ben történt manchesteri támadás, az exe, Mac Miller halála és a mindennapos cyberbullying hatásainak köszönhető. A BAFTA-díjra jelölt színésznő egy fotót osztott meg követőivel, amelyben megmutatta, hogy ezek a traumák milyen sokkoló hatással voltak rá.

Ariana Grande poszttraumás stresszben szenved (Fotó: Nothfoto)

Ariana Grande betegsége

A Wicked sztárja egy rémisztő felvételt osztott meg rajongóival még évekkel ezelőtt közösségi oldalán, ami sokkolta a követőit. Új filmes sikere miatt pedig megint elővették az Ariana fanok, hogy a betegsége ellenére is mennyire jó a kedvencük. Ariana akkoriban próbálta humorosan tálalni a helyzetet, de a követők elkezdtek súlyosan aggódni érte. A kép egy egészséges emberi agyat mutatott be és egy PTSD-ben szenvedő ember agyát. A különbség már önmagában látványos volt a "demóképen". Ariana azonban mellé tette a saját, agyáról készült felvételét, ahol lényegesen több terület volt kiemelve, mint az előző PTSD agyi felvételen. Hozzátette, hogy nem vicc, és elképesztően megdöbbentette őt is a látványa annak, hogy mekkora hatással volt rá a trauma.



Egyik trauma követte a másikat

Ariana Grande-t nem kerülték el a traumák élete során. A fiatal énekes-színésznő számtalan szörnyű tragédiát élt meg az utóbbi években és próbálta feldolgozni azokat. Az első ilyen tragikus esemény, a manchesteri koncertjén elkövetett öngyilkos merénylet volt. A támadás 22 ember halálát okozta, és több mint 1000 embert sebesített meg. Az áldozatok szinte mind fiatalkorúak voltak. A szörnyű merénylet után Ariana felépülését egy újabb tragikus esemény rázta meg. 2018-ban volt barátja, Mac Miller túladagolta magát, ami a halálát okozta. Ezután Ariana Grande padlóra került. Gyógyulása és mások segítése érdekében elkezdte nyíltan vállalni betegségét, hogy segítséget nyújtson a hasonló helyzetben lévő embereknek. Mindenki egy emberként izgult Ariana mentális egészségéért, és abban bíztak, hogy minél hamarabb fel tud épülni.



Nincs szerencséje a szerelemben

Mac Miller halála után három zűrös kapcsolata is volt. Pete Davidsonnal még el is jegyezték egymást, ám ez is szakításba fulladt. Majd 2020-ban összejött Dalton Gomez-zel, akivel két évig házasok voltak. 2023-ban azonban beadták a válókeresetet. Jelenleg Ethan Slaterrel alkotnak egy párt, akit a Wicked forgatásán ismert meg. De az internet nem kíméli őket. Gyűlölethullámot zúdítottak kapcsolatukra, és Ariana-t családrombolónak bélyegezték. Ugyanis Ethan a forgatáson még házas volt.