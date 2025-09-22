A legvisszataszítóbb válás: itt van minden Kim Kardashian és Kanye West botrányáról

Két évvel ezelőtt zárult le a világ és főként Amerika egyik legdurvább válópere. Kim Kardashian és Kanye West zűrös ügye 2023-ban ért a végére, az HBO pedig egy dokumentumfilmben örökítette meg az eseményeket. A Kim vs Kanye elérhető az HBO Max dokumentumfilmes kínálatában.
A reality sztár Kim Kardashian már két férjet elfogyasztott, mikor megismerkedett Kanye West rapperrel, aki az egyik legismertebb, és a műfaj szakértői szerint legjobb előadó a szakmában. Kapcsolatuk 2012-ben kezdődött, és ahogy a Kardashian család esetében minden, úgy ez a kapcsolat is a kamerák és a nyilvánosság előtt bontakozott ki. A dokumentumfilm két részletben, külön-külön Kim és Kanye szemszögéből vizsgálja meg az eseményeket. Kapcsolatuk kezdetén sokan nem értették, hogy tudott egymásra találni két ennyire más világból származó ember. Kanye West Chicago egyik lepukkant negyedében nőtt fel, míg Kim fiatal korától kezdve a los angeles-i álomban élte az életét.
Kim Paris Hilton mellett dolgozott, tőle leste el azokat a fogásokat, amik hozzásegítették a hírnévhez, ám a filmből kiderül, hogy valójában Kanye West-nek köszönheti, hogy például neves divatházak szóba álltak vele. A nyilvánosságot az sokkal jobban érdekelte, hogy abszolút hollywoodi álompárként szerepelnek, mint az, hogy Kim Kardashian sok tekintetben nem lenne az, aki, ha nincs mellette Kanye West.
Kanye, bármilyen hihetetlennek is tűnik most, akkoriban egy sokkal visszafogottabb, művészi szemléletű ember volt, akinek az alkotás volt a mindene, ezáltal tett szert jelentős kapcsolati tőkére például a divatvilágban is. Sosem szerette a nyilvánosságot, a paparazzikat, ezért nehezen kezelte, amikor Kim bevonta a Keeping Up with the Kardashians című reality sorozatba, ami a Kardashian-Jenner klán minden tüsszentését közvetítette a világ felé.
Kapcsolatuk elején született meg közös gyermekük, North West. A gondok ott kezdődtek, amikor a két sztár összekülönbözött a kislány nevelésével kapcsolatban. Amikor különköltöztek és Kim beadta a válópert, ezek a gondok csak fokozódtak, főleg, miután bekerült a képbe Pete Davidson. Pete híres volt botrányos ügyeiről és drogfogyasztásáról, így Kanye egyáltalán nem nézte jó szemmel, hogy a lánya rendszeres kapcsolatban áll vele. Mindezek előtt Kanye több olyan megnyilvánulást is tett nyilvánosan és a közösségi médiában is, amik arról árulkodtak, hogy nincs minden rendben a rapper háza táján.
A helyzet odáig fokozódott, hogy Kanye kórházba került, majd kiállt a nyilvánosság elé és nyíltan beszélt frissen diagnosztizált mentális betegségéről. A dokumentumfilm részletesen beszámol arról a médiafelhajtásról, aminek hátterében gyaníthatóan a Kardashian család állt, akik látva Kanye West egyre instabilabbá váló állapotát, valószínűleg megpróbáltak minél távolabb kerülni tőle. Az biztos, hogy a dokumentumfilm nem könnyíti meg azok dolgát, akik letennék a voksukat valamelyik szereplő mellett, azonban részletesen és objektivitásra törekedve mutatja be ennek a csúnya ügynek a részleteit.
