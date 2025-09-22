A legvisszataszítóbb válás: itt van minden Kim Kardashian és Kanye West botrányáról

Két évvel ezelőtt zárult le a világ és főként Amerika egyik legdurvább válópere. Kim Kardashian és Kanye West zűrös ügye 2023-ban ért a végére, az HBO pedig egy dokumentumfilmben örökítette meg az eseményeket. A Kim vs Kanye elérhető az HBO Max dokumentumfilmes kínálatában.

Kim Kardashian és Kanye West igazi álompár voltak, mielőtt minden elromlott (Fotó: Wiese/face to face)

Kim Kardashian és Kanye West válása

A reality sztár Kim Kardashian már két férjet elfogyasztott, mikor megismerkedett Kanye West rapperrel, aki az egyik legismertebb, és a műfaj szakértői szerint legjobb előadó a szakmában. Kapcsolatuk 2012-ben kezdődött, és ahogy a Kardashian család esetében minden, úgy ez a kapcsolat is a kamerák és a nyilvánosság előtt bontakozott ki. A dokumentumfilm két részletben, külön-külön Kim és Kanye szemszögéből vizsgálja meg az eseményeket. Kapcsolatuk kezdetén sokan nem értették, hogy tudott egymásra találni két ennyire más világból származó ember. Kanye West Chicago egyik lepukkant negyedében nőtt fel, míg Kim fiatal korától kezdve a los angeles-i álomban élte az életét.

Kim Paris Hilton mellett dolgozott, tőle leste el azokat a fogásokat, amik hozzásegítették a hírnévhez, ám a filmből kiderül, hogy valójában Kanye West-nek köszönheti, hogy például neves divatházak szóba álltak vele. A nyilvánosságot az sokkal jobban érdekelte, hogy abszolút hollywoodi álompárként szerepelnek, mint az, hogy Kim Kardashian sok tekintetben nem lenne az, aki, ha nincs mellette Kanye West.

Kanye, bármilyen hihetetlennek is tűnik most, akkoriban egy sokkal visszafogottabb, művészi szemléletű ember volt, akinek az alkotás volt a mindene, ezáltal tett szert jelentős kapcsolati tőkére például a divatvilágban is. Sosem szerette a nyilvánosságot, a paparazzikat, ezért nehezen kezelte, amikor Kim bevonta a Keeping Up with the Kardashians című reality sorozatba, ami a Kardashian-Jenner klán minden tüsszentését közvetítette a világ felé.

Kanye West rendkívül sokoldalú tehetségnek bizonyult a zene- és divatiparban (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Kanye West hanyatlása

Kapcsolatuk elején született meg közös gyermekük, North West. A gondok ott kezdődtek, amikor a két sztár összekülönbözött a kislány nevelésével kapcsolatban. Amikor különköltöztek és Kim beadta a válópert, ezek a gondok csak fokozódtak, főleg, miután bekerült a képbe Pete Davidson. Pete híres volt botrányos ügyeiről és drogfogyasztásáról, így Kanye egyáltalán nem nézte jó szemmel, hogy a lánya rendszeres kapcsolatban áll vele. Mindezek előtt Kanye több olyan megnyilvánulást is tett nyilvánosan és a közösségi médiában is, amik arról árulkodtak, hogy nincs minden rendben a rapper háza táján.