Zokognak a rajongók: meghalt a legendás színésznő

Sally Kirkland, az Oscar-díjra jelölt amerikai színésznő és Andy Warhol legendás művészközösségének egykori tagja, 84 éves korában elhunyt.

Tragikus hirtelenséggel hunyt el a legendás színésznő (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash.com

Hosszas harc után vesztette életét a színésznő

Az Anna, a JFK - A nyitott dosszié és a A minden6ó sztárja két nappal halála előtt került hospice gondozásba, miután hosszabb ideje betegeskedett. Tavaly egy GoFundMe-kampány is indult érte, miután életveszélyes fertőzések és több esés után demenciával diagnosztizálták.

Kirkland karrierjét modellként kezdte, majd olyan színésztársakkal tanult, mint Dustin Hoffman, Robert De Niro és Al Pacino. Az 1960-as években az off-Broadway színpadain játszott, majd Andy Warhol The Factory tagjaként szerepelt a botrányos The 13 Most Beautiful Women című filmben. A határokat feszegető szerepei, mint a Coming Apart korán megmutatták merészségét.

A 70-es években feltűnt az Ilyenek voltunk, a Csillag születik és A nagy balhé filmekben, majd a 80-as években a Benjamin közlegény után a Anna című drámáért Oscar-díj jelölést kapott, majd elnyert egy Golden Globe-díjat is.

Az életem nem a színészetről szól... Hanem arról, hogy kifejezzem az életről alkotott elképzeléseimet. Bármi is történjék, mindenkinek jár egy esély.

- mondta egyszer Kirkland.

Azonban nemcsak színészként alkotott nagyot, hanem tanárként is, ugyanis Sandra Bullock, Barbra Streisand és Liza Minnelli is tőle tanult - írta a The Guardian.