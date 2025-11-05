Hoppá! Nevet változtatott Victoria Beckham

Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 05. 11:20
A minap lovaggá ütötték a legendás focistát, David Beckhamet. Felesége, Victoria Beckham így egy új címet vett fel.
Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, a minap III. Károly brit király lovaggá ütötte David Beckhamet a sportban és a jótékonyságban való kiemelkedő tevékenységéért. Az angol válogatott korábbi csapatkapitánya és a Manchester United legendás játékosa így hivatalosan is Sir David Beckham lett, felesége, Victoria Beckham pedig szintén egy új megszólítást nyert el.

David Beckham-et III. Károly király ütötte lovaggá a Windsor-kastélyban
Férje lovaggá ütését követően új címet nyert el Victoria Beckham / Fotó: Pool / i-Images / eyevine /  Northfoto

Így kell mostantól szólítani Victoria Beckhamet

A királyi hagyományoknak megfelelően a divatmogul és a Spice Girls egykori tagja mostantól jogosult a Lady Beckham megszólításra: ezt az udvariassági címet adják egy "Sir", vagyis lovaggá ütött férfi feleségének. A cím használata ugyan nem kötelező, de a hírek szerint Victoria úgy döntött, elfogadja a megtiszteltetést. Egyelőre nem tudni, mikor fogja használni a címet, és a közösségi média oldalai a keddi ünnepséget követően egyelőre változatlanok maradtak - írja a Daily Mail, amely már megkereste Victoria Beckham képviselőjét, hogy nyilatkozzon az ügyben.

 

 


 

 

