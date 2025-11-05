Hoppá! Nevet változtatott Victoria Beckham

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, a minap III. Károly brit király lovaggá ütötte David Beckhamet a sportban és a jótékonyságban való kiemelkedő tevékenységéért. Az angol válogatott korábbi csapatkapitánya és a Manchester United legendás játékosa így hivatalosan is Sir David Beckham lett, felesége, Victoria Beckham pedig szintén egy új megszólítást nyert el.

Férje lovaggá ütését követően új címet nyert el Victoria Beckham / Fotó: Pool / i-Images / eyevine / Northfoto

Így kell mostantól szólítani Victoria Beckhamet

A királyi hagyományoknak megfelelően a divatmogul és a Spice Girls egykori tagja mostantól jogosult a Lady Beckham megszólításra: ezt az udvariassági címet adják egy "Sir", vagyis lovaggá ütött férfi feleségének. A cím használata ugyan nem kötelező, de a hírek szerint Victoria úgy döntött, elfogadja a megtiszteltetést. Egyelőre nem tudni, mikor fogja használni a címet, és a közösségi média oldalai a keddi ünnepséget követően egyelőre változatlanok maradtak - írja a Daily Mail, amely már megkereste Victoria Beckham képviselőjét, hogy nyilatkozzon az ügyben.



