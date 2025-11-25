Megrázó bejelentés: a sármos műsorvezető szakított, 7 év után ért véget házassága

Jeff Brazier, a 46 éves brit műsorvezető hét év után szakított feleségével, Kate Dwyerrel. Úgy tudni, hogy a tévés és 35 éves, PR-szakemberként tevékenykedő felesége nehéz időszakon vannak túl, aminek eredményeként három hete döntöttek a válás mellett.

Nem tudták elkerülni a válást

Fotó: Tero Vesalainen / Shutterstock

Jeff már a jegygyűrűjét sem hordja, Kate pedig mostanra el is költözött. Úgy tudni, hogy idén távolodtak el egymástól, többek között a 21 éves Freddy Brazier — Jeff legfiatalabb fia, — körüli nehézségek miatt.

Egy neve elhallgatását kérő forrás úgy nyilatkozott, hogy ez egy rendkívül stresszes év volt a pár számára, a rájuk nehezedő nyomás pedig rámutatott a házasságuk gyenge pontjaira. Ez már mindkettejük számára sok volt, Kate pedig állítólag barátainak elmondta, elege lett.

A hír néhány nappal azután látott napvilágot, hogy Jeff egy sejtelmes bejegyzést tett közzé: egy képet osztott meg az új otthonából nyíló kilátásról, amiben a nyugodt életet és egy átmeneti időszakot is megemlített. A házassági válság ellenére Jeff továbbra is folytatja a munkát Reykjavikban a Good Morning Britain számára, eközben pedig Kate is azt igyekszik mutatni a posztjaival, hogy jól van.

Jeff és Kate 2013-ban szerettek egymásba, majd 2018-ban házasodtak össze. 2022 végén már egyszer különváltak egy rövid időre, akkor az életstílusbeli különbségeket említették problémaként: Kate élvezte a társasági életet, míg Jeff inkább otthonülő típus volt. Bár nem sokkal később adtak még egy esélyt a kapcsolatuknak, a jelek szerint a kibékülés nem bizonyult tartósnak - írja a Mirror.