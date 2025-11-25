Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Katalin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megrázó bejelentés: a sármos műsorvezető szakított, 7 év után ért véget házassága

válás
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 25. 10:55
műsorvezetőszakítás
A tévés már a jegygyűrűjét sem hordja. A hírek szerint hetekkel ezelőtt döntöttek a válás mellett.
Bors
A szerző cikkei

Jeff Brazier, a 46 éves brit műsorvezető hét év után szakított feleségével, Kate Dwyerrel. Úgy tudni, hogy a tévés és 35 éves, PR-szakemberként tevékenykedő felesége nehéz időszakon vannak túl, aminek eredményeként három hete döntöttek a válás mellett.

Nem tudták elkerülni a válást
Nem tudták elkerülni a válást
Fotó: Tero Vesalainen /  Shutterstock 

Elkerülhetetlen volt a válás

Jeff már a jegygyűrűjét sem hordja, Kate pedig mostanra el is költözött. Úgy tudni, hogy idén távolodtak el egymástól, többek között a 21 éves Freddy Brazier — Jeff legfiatalabb fia, — körüli nehézségek miatt.

Egy neve elhallgatását kérő forrás úgy nyilatkozott, hogy ez egy rendkívül stresszes év volt a pár számára, a rájuk nehezedő nyomás pedig rámutatott a házasságuk gyenge pontjaira. Ez már mindkettejük számára sok volt, Kate pedig állítólag barátainak elmondta, elege lett.

A hír néhány nappal azután látott napvilágot, hogy Jeff egy sejtelmes bejegyzést tett közzé: egy képet osztott meg az új otthonából nyíló kilátásról, amiben a nyugodt életet és egy átmeneti időszakot is megemlített. A házassági válság ellenére Jeff továbbra is folytatja a munkát Reykjavikban a Good Morning Britain számára, eközben pedig Kate is azt igyekszik mutatni a posztjaival, hogy jól van. 

Jeff és Kate 2013-ban szerettek egymásba, majd 2018-ban házasodtak össze. 2022 végén már egyszer különváltak egy rövid időre, akkor az életstílusbeli különbségeket említették problémaként: Kate élvezte a társasági életet, míg Jeff inkább otthonülő típus volt. Bár nem sokkal később adtak még egy esélyt a kapcsolatuknak, a jelek szerint a kibékülés nem bizonyult tartósnak - írja a Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu